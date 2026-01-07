Predstavnici Danske i Grenlanda traže razgovor sa američkim državnim sekretarom

Predstavnici Danske i Grenlanda zatražili su sastanak sa američkim državnim sekretarom, zbog Trumpove ideje o preuzimanju ostrva.Ovo strateško arktičko ostrvo je teritorija Danske.

Tenzije su eskalirale nakon što je Bela kuća saopštila da je „američka vojska uvek opcija“, uprkos tome što je više evropskih lidera odbacilo Trampov zahtev da SAD preuzmu Grenland, navodno iz strateških razloga.

Danska premijerka Mete Frederiksen je ranije ove nedelje upozorila da bi američko preuzimanje ostrva značilo kraj NATO saveza. Lideri Francuske, Nemačke, Italije, Poljske, Španije i Velike Britanije pridružili su se njenoj izjavi, ističući da mineralima bogato ostrvo pripada tamošnjem narodu.

U njihovom saopštenju se naglašava suverenitet Grenlanda, koji je autonomna teritorija Danske i deo NATO saveza.

Još od svog prvog mandata, predsednik Donald Tramp iznosio je ideju o preuzimanju Grenlanda, tvrdeći da SAD treba da kontrolišu najveće ostrvo na svetu kako bi osigurale svoju bezbednost, suočene sa navodno rastućim pretnjama iz Kine i Rusije na Arktiku.

Upad u Venecuelu i bombardovanje Karakasa tokom prethodnog vikenda dodatno su pojačali strahove širom Evrope, a Tramp i njegovi savetnici su poslednjih dana ponovili želju američkog lidera da preuzme ostrvo, koje kontroliše pristupe Arktiku i Severnom Atlantiku ka Severnoj Americi.

(Beta)

