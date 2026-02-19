Predstavnici DS-a položili venac na grobu osnivača te stranke Ljubomira Davidovića u Beogradu

Predstavnici Demokratske stranke (DS) položili su venac danas na grobu osnivača te stranke Ljubomira Davidovića na Novom groblju u Beogradu, povodom 86 godina od njegove smrti.

Zamenik predsednika DS-a Nebojša Novaković ocenio je danas da je Davidović bio oličenje čoveka koji je u politici bio častan i efikasan i da je njegovo nasleđe put kojim politika može da bude „izlečena“.

Kazao je da politika neće nestati sa scene i da se ljudi neće organizovati na drugačiji način.

„Nije danas u pitanju da li je Demokratska stranka grešila na ovaj ili onaj način, u pitanju je ko se sve kroz politiku i na koji način ogrešio o javni interes, a gore od toga je da ste ljudima oduzeli dao nade da su moguće promene na bolje kroz javno delovanje“, rekao je Novaković za Betu.

Direktor Fondacije „Ljuba Davidović“ i član predsedništva DS-a Vukašin Milićević rekao je da je Ljuba video demokratiju kao „sredstvo“ da se napravi društvo koje počiva na pravdi, jednakosti, istini i solidarnosti.

„Kroz današnji rad na obnovi fondacije ‘Ljuba Davidović’ ali i na obnovi Demokratske stranke, mi te vrednosti pokušavamo da učinimo na tragu onoga što radi ovaj veliki građanski pokret predvođen studentima, da ih učinimo temeljima bolje buduće Srbije“, naveo je Milićević.

(Beta)

