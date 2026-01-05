Predstavnici Kine i Rusije u Savetu bezbednosti UN osudili akcije SAD protiv Venecuele

Zamenik stalnog predstavnika Kine pri UN Sun Lei rekao je u Savetu bezbednosti UN da Kina oštro osuđuje akcije SAD protiv Venecuele, kritikujući „vojnu agresiju velikih razmera“ i pozivajući na hitno oslobađanje Madura i njegove supruge Silije Flores (Cilia).
Prema Pekingu, Vašington je pokrenuo vojne napade protiv Venecuele, nasilno zarobio Madura i izveo ga iz zemlje, čak sugerišući mogućnost nove faze vojnih operacija. Te akcije su opisane kao „jednostrane, nezakonite i zastrašujuće“.
Sun je pozvao Vašington da se vrati političkim rešenjima kroz dijalog, navodeći da „vojna sredstva nisu rešenje“, preneo je francuski list Mond (Le Monde) na svom sajtu.
Ruski ambasador pri UN Vasilij Nebenzja rekao je na istom sastanku da „nema opravdanja, i ne može ga biti, za zločine koje su SAD cinično počinile u Karakasu“.
„Oštro osuđujemo čin oružane agresije koji su SAD počinile protiv Venecuele, kršeći sve norme međunarodnog prava“, rekao je ruski ambasador koji je takođe pozvao na oslobođanje Madura i njegove supruge.
Prema njegovim rečima, svaki postojeći spor ili sukob između SAD i Venecuele mora da bude rešen dijalogom.
(Beta)
