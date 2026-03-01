Predstavnici Venecijanske komisije sredinom marta u Beogradu zbog Mrdićevih zakona

Predsednik države Aleksandar Vučić najavio je danas da sredinom marta u Beograd dolaze predstavnici Venecijanske komisije povodom Mrdićevih zakona.

Reč je o nedavno usvojenom setu pravosudnih zakona, poznatih kao Mrdićevi, zbog kojih su brojne kritike iz Evrope i od domaće stručne javnosti.

„Sad stižu, 15-16. oko pravosudnih zakona. Čekaćemo šta će da kaže Venecijanska komisija o njima“, rekao je Vučić, u intervjuu za TV Una, navodeći da će Srbija „dati sve od sebe da ubrzano napreduje“ ka Evropskoj uniji (EU).

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić nedavno je uputila molbu Venecijanskoj komisiji da urgentno dostavi Srbiji mišljenje o „Mrdićevim zakonima“, poručujući da će se manjati ako se pokaže da je potrebno.

Venecijanska komisija je saopštila da će hitno mišljenje o nedavnim izmenama pravosudnih zakona u Srbiji, koje je zatražila Brnabić, biti podneto na usvajanje na plenarnoj sednici tog savetodavnog tela Saveta Evrope u junu.

(Beta)

