Predstavnici vlada Srbije i RS položili vence pred novosagrađeni spomenik poginulim srpskim borcima

U ime Srbije venac su položili ministri pravde i kulture, Nenad Vujić i Nikola Selaković, ambasador Srbije u BiH Ivan Todorov i generalni konzul Srbije u Banjaluci Miloš Vujić, u ime Vlade RS ministar prosvete i kulture Borivoje Golubović, a u ime Grada Banjaluke gradonačelnik Draško Stanivuković.

U Banjaluci je juče, povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, otkriveno i osveštano Centralno spomen-obeležje koje simbolizujući 62 brigade Vojske RS, čine 62 stuba od kojih su neki visoki i 20 metara, a na njima su imena 25.830 poginulih boraca.

Deveti januar se slavi kao Dan RS, koja je na taj dan 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH, odlukom poslanika tadašnje Skupštine srpskog naroda u BiH.

Ustavni sud BiH je u više navrata proslavu Dana RS 9. januara proglasio neustavnim, smatrajući da je taj datum diskriminatorski za narode u RS koji nisu Srbi.

(Beta)

