Pregovori o miru u Ukrajini bez napretka, teški ali konstruktivni, uskoro nova runda

Najnovija runda pregovora između izaslanika Moskve i Kijeva uz posredovanje SAD o uspostavljanju mira u Ukrajini završena je danas u Ženevi bez napretka, a obe strane rekle su da su pregovori bili "teški", prenosi agencija AP.

Posle završetka drugog uzastopnog dana trilateralnih ukrajinsko-rusko-američkih pregovora o okončanju rata u Ukrajini šef ruske delegacije Vladimir Medinski rekao je da su pregovori bili „teški ali konstruktivni“.

„Pregovori o rešavanju ukrajinske krize u Ženevi su završeni. Bili su teški, ali konstruktivni“, izjavio je novinarima šef ruske delegacije i pomoćnik predsednika Vladimir Medinski, prenela je agencija Tass.

On je rekao da će sledeći sastanak o rešavanju situacije biti održan uskoro.

Pregovori su održani u hotelu Interkontinental u Ženevi koji je tradicionalno mesto za međunarodne susrete.

Slične reči čule su se i od ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog koji je telefonom kratko razgovarao sa svojim pregovaračkim timom posle završetka razgovora.

„Pregovori nisu bili laki“, izjavio je Zelenski posle završetka pregovora i pošto je kratko telefonom razgovarao sa svojim pregovaračkim timom.

On je prethodno optužio Rusiju da odugovlači pregovore, dok nastavlja sa svojom invazijom.

Zelenski je dodao da je ipak ostvaren određen napredak oko vojnih pitanja iako političke razlike ostaju duboke, uključujući oko budućnosti teritorije u istočnoj Ukrajini koju je okupirala ruska vojska i koju ruski predsednik Vladimir Putin hoće da zadrži.

Zelenski je opisao vojne pregovore kao „konstruktivne“ i dodao da su oružane snage obe zemlje razmatrale kako bi bilo kakvo buduće primirje moglo da bude nadzirano.

„Nadzor će definitivno biti sproveden uz učešće američke strane“, rekao je Zelenski u glasovnoj poruci preko Vocapa, prenosi AP.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da je „suviše rano“ govoriti o rezultatu pregovora i da Putin upravo dobija izveštaje o napretku u Ženevi.

Obe strane su izjavile da će se održati nova runda pregovora.

Treća runda direktnih pregovora iza zatvorenih vrata između delegacija Rusije, Ukrajine i posrednika SAD počela je juče u Ženevi. Juče su razgovori trajali oko šest sati, drugog dana pregovori su trajali oko dva sata, a ruska delegacija je napustila mesto sastanka, preneo je Tass.

Prethodno je glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov danas napisao na mreži Iks da se vode konsultacije u radnim grupama o vojnim i političkim temama, i da se radi na razjašnjavanju parametara i mehanizama odluka o kojima se razgovaralo dan ranije.

Prethodne dve runde pregovora ranije ove godine održane su u Abu Dabiju, a zvaničnici su ih ocenili kao konstruktivne, ali bez ostvarivanja prodora.

Sa američke strane pregovore vodi izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof i Trampov zet Džared Kušner.

Vitkof je ranije preko društvenih mreža napisao da je zalaganje Vašingtona za mir u Ukrajini tokom protekle godine donelo značajan napredak. Nije davao detalje, a borbe u Ukrajini se nastavljaju.

Kako prenosi AP, glavni ciljevi ruskog predsednika Vladimira Putina ostaju isti kao što je izjavio kada je počela invazija 24. februara 2022. godine: Ukrajina treba da odustane od pristupanja NATO, znatno smanji svoju vojsku i zaštiti ruski jezik i kulturu da bi zemlja ostala u ruskoj orbiti, kao i da se povuče iz četiri oblasti koje je Moskva okupirala ali koje nisu potpuno pod njenom kontrolom.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da Ukrajina neće predati teritoriju Rusiji.

(Beta)

