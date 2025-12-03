Prekinut štrajk gradskog prevoza u Prištini posle devet dana

Posle devet dana prekinut je štrajk „Gradskog prevoza“ i privatnih kompanija koje pružaju usluge gradskog prevoza u Prištini.

„Tokom prethodnih dana obustava prevoza je bila neizbežna zbog finansijskih teškoća nastalih usled neplaćanja obaveza opštine prema preduzeću. Izražavamo iskreno žaljenje zbog teškoća sa kojima su građani bili primorani da se suoče tokom ovih dana bez usluge javnog prevoza i zahvaljujemo se na ukazanom razumevanju“, piše u saopštenju sindikata Gradskog prevoza.

Radnici Gradskog prevoza i privatni prevoznici protestovali su svakog dana ispred zgrade Opštine Priština.

Skupština Opštine Priština održala je vanrednu sednicu u četvrtak kako bi odobrila prenos sopstvenih prihoda, čime bi se omogućilo plaćanje faktura.

Ministarstvo finansija, rada i transfera u utorak je obezbedilo 2,7 miliona evra za te namene.

Narednih dana očekuje se da se obavi prenos i preostalih oko 25 miliona sopstvenih sredstava opštine Priština, koja je, kako kažu u opštini, Ministarstvo finansija Kosova nezakonito do sada blokiralo.

(Beta)

