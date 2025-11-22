Prekršajni nalog zbog nedostavljanja podataka o Vučićevom pomilovanju aktivista SNS-a

To je rečeno Danasu iz kancelarije poverenika, nakon što je poverenik Milan Marinović od ministarstva tražio da dostave kopiju obrazloženog predloga o pokretanju postupka za pomilovanje okrivljenih K.S. (30), R.D. (22), B.N. (22) i D.N. (22) na osnovu kog je predsednik Aleksandar Vučić okrivljene oslobodio krivičnog gonjenja za nanošenje teške telesne povrede i nasilničko ponašanje.
Poverenik je zatražio od ministarstva pravde i informacije o tome koje ovlašćeno lice je bilo zaduženo za postupanje po navedenom zahtevu, koji je upućen još 12. avgusta, a takođe je od ministarstva zatražio i podatke neophodne za izdavanje prekršajnog naloga.
Vladimir Beljanski, advokat koji zastupa studente koji su pretučeni, rekao je za Danas da je resorno ministarstvo u ovom slučaju imalo „aktivnu i neizostavnu ulogu u krivičnom postupku, jer su svojim aktom inicirali da predsednik donese odluku o pomilovanju“.
„Nerazumljivo je da ministarstvo sakriva tu odluku i da ne želi da je dostave, da izbegava obavezu po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i da je dozvolilo da dođe u situaciju da se ogluši na takav zahtev, koji sam poslao i ja kao branilac u predmetu, čak i da je odbilo da to dostavi i na zahtev poverenika i da se na kraju izložilo prekršajnom postupku u kome će biti utvrđeno ko je odgovorno lice koje je napravilo prekršaj“, rekao je Beljanski.
On je takođe dodao da će ovu situaciju iskoristiti i u postupku pred Ustavnim sudom, jer je pokrenut postupak po ustavnoj žalbi, ali istovremeno i u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.
Četvorica aktivista SNS-a bili su optuženi i sudilo im se u Osnovnom sudu u Novom Sadu da su 28. januara naoružani bejzbol palicama u tom gradu pretukli studente koji su lepili plakate sa pozivima na studentski protest.
Iako je zbog ovog incidenta tadašnji premijer Miloš Vučević podneo ostavku i oborio vladu Srbije, Vučić je optužene pomilovao na predlog ministarstva pravde predsedniku Srbije.
(Beta)
