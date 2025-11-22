Prekršajni nalog zbog nedostavljanja podataka o Vučićevom pomilovanju aktivista SNS-a

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti izdaće prekršajni nalog protiv nadležnog lica u ministarstvu pravde koje, uprkos zahtevima za informacije od javnog značaja, ne dostavlja dokumente o pomilovanju četvorice aktivista Srpske napredne stranke (SNS) koji su 28. januara napali dvoje studenata.

To je rečeno Danasu iz kancelarije poverenika, nakon što je poverenik Milan Marinović od ministarstva tražio da dostave kopiju obrazloženog predloga o pokretanju postupka za pomilovanje okrivljenih K.S. (30), R.D. (22), B.N. (22) i D.N. (22) na osnovu kog je predsednik Aleksandar Vučić okrivljene oslobodio krivičnog gonjenja za nanošenje teške telesne povrede i nasilničko ponašanje.

Poverenik je zatražio od ministarstva pravde i informacije o tome koje ovlašćeno lice je bilo zaduženo za postupanje po navedenom zahtevu, koji je upućen još 12. avgusta, a takođe je od ministarstva zatražio i podatke neophodne za izdavanje prekršajnog naloga.

Vladimir Beljanski, advokat koji zastupa studente koji su pretučeni, rekao je za Danas da je resorno ministarstvo u ovom slučaju imalo „aktivnu i neizostavnu ulogu u krivičnom postupku, jer su svojim aktom inicirali da predsednik donese odluku o pomilovanju“.

„Nerazumljivo je da ministarstvo sakriva tu odluku i da ne želi da je dostave, da izbegava obavezu po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i da je dozvolilo da dođe u situaciju da se ogluši na takav zahtev, koji sam poslao i ja kao branilac u predmetu, čak i da je odbilo da to dostavi i na zahtev poverenika i da se na kraju izložilo prekršajnom postupku u kome će biti utvrđeno ko je odgovorno lice koje je napravilo prekršaj“, rekao je Beljanski.

On je takođe dodao da će ovu situaciju iskoristiti i u postupku pred Ustavnim sudom, jer je pokrenut postupak po ustavnoj žalbi, ali istovremeno i u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Četvorica aktivista SNS-a bili su optuženi i sudilo im se u Osnovnom sudu u Novom Sadu da su 28. januara naoružani bejzbol palicama u tom gradu pretukli studente koji su lepili plakate sa pozivima na studentski protest.

Iako je zbog ovog incidenta tadašnji premijer Miloš Vučević podneo ostavku i oborio vladu Srbije, Vučić je optužene pomilovao na predlog ministarstva pravde predsedniku Srbije.

(Beta)

