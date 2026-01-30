Prelević: Kad se droga zapleni kod lica bliskih vrhu SNS-a nema osuđujućih presuda

Advokat Božo Prelević izjavio je danas da je zaplena pet tona osušene marihuane u Kruševcu već treći slučaj zaplene ogromne količine droge koja je pronađena kod lica bliskih vrhu Srpske napredne stranke (SNS), a da niko nije krivično odgovarao.

Prelević je agenciji Beta kazao da je pet tona osušene marihuane, vredne 50 miliona evra, zaplenjeno u selu Konjuhe Kruševcu jer je ceo slučaj distribucije droge pratila inostrana policija.

„Ovo je najmanje treći slučaj po redu da se u okviru SNS nalaze ‘veledrogerije’. Osim plantaže ‘Jovanjice’ Predraga Koluvije, veća količina droge je ranije pronađena i na poljoprivrednom dobru kod dečka jedne ministarke u vladi Ane Brnabić. Niko od njih do sada nije osuđen, a tužilaštvo je često odustajalo od gonjenja narkodilera bliskih SNS vlastima, čak i nakon podizanja optužnice“, rekao je advokat.

Narkodileri i ostali kriminalci, dodao je, ubeđeni su da imaju zaštitu u okviru vladajuće stranke.

„Da su kod nekog studenta pronašli dva grama marihuane, prorežimski mediji bi o tome brujali mesecima. Kad policija zapleni na tone droge kod lica bliskih vlastima, ti mediji napadaju tužioce i policajce koji su otkrili i zaplenili drogu“, kazao je Prelević.

On je naveo da javnost još ne zna kako je došlo do požara u Tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK), „šta je od predmeta izgorelo, a šta je spaseno“.

„Ne znamo šta je u požaru uništeno u TOK-u, ali su nas režimski mediji obavestili do detalja šta je sve nestalo iz depozita Višeg suda u Podgorici. Požar u TOK-u je poruka vlasti da ako pretnjama ne mogu da izdejstvuju obustavu krivičnog postupka, onda će zapaliti predmet. I u slučaju zaplene pet tona marihuane vlast neće napadati okrivljene, nego tužioca, pogotovo ako je glavno osumnjičeni R.S. učestvovao u kupovini prostorija za centralu Srpske napredne stranke na Novom Beogradu“, kazao je Prelević.

„Transport zaplenjene marihuane, od plantaže do Konjuha, pratila je inostrana policija Europol ili Interpol, i svako ko bi iz vrha države pokušao da to spasi, nacrtao bi sebe za međunarodne sankcije. Zbog toga je R.S, koji je lokalni funkcioner SNS-a u Kruševcu, pušten niz vodu. Nadam se da će se otkriti ko zaista stoji iza te ogromne količine droge, jer je prosto neverovatno da su R.S. i njegov sin raspolagali s desetak miliona evra za nabavku marihuane, koja na ulici vredi 50 miliona evra. Ovo sigurno nije prvi put da se ta ruta za distribuciju droge desila, sigurno se radi o ustaljenoj šemi. U Srbiji ništa novo“, zaključio je advokat Prelević.

Tužilaštvo za organizovani kriminal u saradnji sa Službom protiv droga MUP-a Srbije naložilo je juče hapšenje R.S. i N.S. (otac i sin) u selu Konjuhe kod Kruševca, dok je na drugoj adresi uhapšen I.D.

Pored pet tona opojne droge marihuane u magacinu firme „Florakom“ u tom selu su pronađene četri automatske puške i jedna zolja, kao i novac u iznosu od preko 1.500.000 dinara.

„Ova organizovana kriminalna grupa je opojnu drogu marihuanu skladištila u prostorijama privrednog društva Florakom d.o.o. odakle je distribuirana na teritotiji grada Beograda radi prodaje. Procenjuje se da je ulična tržišna vrednost oko 50 miliona evra. U magacinu su pronađene vaga, vakum mašine i kese“, saopštilo je tužilaštvo.

(Beta)

