Prelević: Nezakonit upad predstavnika Ministarstva kulture radi prikrivanja ili podmetanja dokaza

Advokat Boža Prelević ocenio je, komentarišući tvrdnje zaposlenih u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture da je delegacija Ministarstva kulture bez najave došla u taj zavod i pokušala da pristupi serverima, da se radi o potupno nezakonitom upadu, radi pokrivanja ili podmetanja dokaza.

Prelević je za list Danas rekao da da nije pitanje samo da li su predstavnici Ministarstva kulture „neovlašćeno upali“, već da li su nešto odneli, ili su nešto ostavili.

Naveo je da postoji više mogućnosti kako se kompromituju neke prostorije ili neke baze podataka, dodajući da se serverima ne može pristupiti bez saglasnosti organa te institucije, odnosno da bi i policija koja bi htela da upadne, morala bi o tome da obavesti starešinu tog organa, kako bi neko bio prisutan.

„Pošto je (v.d. direktora zavoda) Goran Vasić među optuženima protiv koji Tužilaštvo za organizovni kriminal vodi postupak i da je on priznao krivično delo (za falsifikovanje dokumenata za skidanje zaštite kulturnog dobra sa Generalštaba), on u ovom slučaju nije merodavan kao starešina zavoda“, ocenio je advokat.

Više zaposlenih u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture izneli su tvrdnju da je delegacija Ministarstva kulture, u kojoj je bio državni sekretar Miomir Đorđević, nenajavljeno došla u taj zavod, gde su ih zaposleni zatekli kako „čačkaju po serverima“ sa v.d. direktorom Vasićem.

Protiv Vasića i ministra kulture Nikole Selakovića, Tužilaštvo za organizovani kriminal vodi postupak zbog navodnog falsifikovanja dokumentacije prilikom skidanja zaštite kulturnog dobra sa Generalštaba u Beogradu.

(Beta)

