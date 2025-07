Prelević: Represija je zadnja faza svih diktatora, Vučić nema odgovor na proteste

Advokat, branilac uhapšenih studenata Božo Prelević ocenio je da je represija zadnja faza svih diktatora i da je deo nje „okrenut ka profesorima, ka tužiocima, objavljivanjem raznih fotografija, diskvalifikacijama ka univerzitetu, ka medijima, ka slobodnomislećim ljudima“.

Prelević je za Nedeljnik, povodom najave predsednika Srbije Aleksandra Vučića da će 10 do 15 odsto advokata moći da osnuje posebne advokatske komore rekao: „I naravno da se tu nalazi advokatura na visokom mestu, advokatura ga nervira jer deo advokuture ne pristaje da bude plaćenička advokatura“.

Prelević je naveo da veruje da je „velika većina odvokata Srbije na strani onoj koja vidi da je ovo nezapamćeno urušavanje države koja se tome protivi“.

Govoreći o represiji, Prelević je istakao da Vučić „nema odgovor na to što Srbija vidi ko su ljudi u Srpskoj naprednoj stranci (SNS)“ i dodao: „I što se Srbija slaže sa njegovom procenom ko su ljudi u SNS-u, a on je to na jednom skupu rekao da oni nikad ne bi bili niko i ništa“.

„I on, pošto nema odgovor na proteste studenata i građana, pošto nema odgovor na pad rejtinga sopstvene stranke i lični rejting, jer su građani videli ono što on govorio svojima, on pokušava represijom da to zaustavi“, istakao je Prelević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com