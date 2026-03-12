Prelević: U policiji i pravosuđu vlast sastavlja ekipu koja će priznati pokradene izbore

Advokat Božo Prelević ocenio je da su predstojeći izbori prelomni trenutak u kojem vlast, kroz institucionalne mehanizme i kadrovske promene u policiji i tužilaštvu, pokušava da osigura pobedu uprkos realnom padu podrške.

„Promene u policiji i pravosuđu su zapravo ‘sastavljenje ekipe’ koja treba da pruže podršku Vučićevim trupama na terenu. Oni prave tim čiji je zadatak da legitimiše neregularne izbore“, rekao je Prelević za Nedeljnik.

Prema njegovim rečima, „tu već postoji scenario koji se ponavlja: ubačeni glasači, duple lične karte, pritisci na birače i ono što je najbizarnije, kompromitovanje lista koje nisu njegove“.

„Sasvim sigurno će biti lažnih studentskih lista i onih koji su u međuvremenu svedeni na rezervnu klupu, a sada treba da odigraju uloge ‘zanoktice’ i raznih ‘nestorovića’. To su rezervni igrači, dobro plaćeni da zakomplikuju stvari“, upozorio je Prelević.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com