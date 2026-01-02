Premijer Češke zahteva da incijativa Municija za Ukrajinu bude bez korupcije

Novi češki premijer, milijarder Andrej Babiš, odbio je danas tvrdnje koalicionih partnera, radikalnih nacionalista da će biti ukinuta medjunarodna inicijativa Municija za Ukrajinu koju koordinira Češka i rekao da je ta inicijativa „možda dobra, ali mora da bude transparentna, bez korupcije“.

„Inicijativa za municiju je možda dobra stvar ali želim da se uverim da se odvija transparentno i da tu nema korupcije. A pre svega da niko ne zloupotrebljava rat na štetu Ukrajine i savzničkih budžeta“, kazao je Babiš češkom listu Denjik.

Lider radiklanih nacionalista iz stranke Sloboda i direktna demokratija, predsednik Poslaničkog doma parlamenta Tomio Okamura zabranio je ministru odbrane Jaromiru Zuni, koga su u novu koalicionu vladu imenovali nacionalisti, da komunicira sa medijima posle prve konferencije za štampu na kojoj je rekao da će se isporuke artiljerijske municije nastaviti, a da Češka neće odustati od kupovine američkih borbenih aviona F-35 kako su u predizbornoj kampanji obećavali i Babiš i Okamura.

Iako su izjave ministra odbrane bile sasvim u skladu s onim što je posle imenovanja vlade govorio sam premijer, razbesnele se tvrdo jezgro birača čeških radikala i pokrenule lavinu komentara da je Okamura izdao birače jer im je obećavao da u Ukrajinu iz Češke neće ići oružje, municija, ni bilo kakva druga pomoć, a da će isterati ukrajinske ratne izbeglice koje su našle utočište u Češkoj.

Babiš je danas u intervjuu Denjiku naglasio da je on lično kao premijer garant spoljne i bezbednosne politike Češke i da će objasniti koalicionim partnerima da ako Vlada kao celina bude uspešna biće i oni.

„Mi ne možemo više da dajemo Ukrajini novac iz budžeta jer nemamo više ni za naše kuvarice u školama. Garancija je faktički dug jer je jasno da Ukrajina nikada te pare ne može da vrati. Dobila je 187 milijardi, sada će dobiti 100 milijardi i još 90 milijardi kao pozajmicu, dakle ukupno 377 milijardi eura“, rekao je Babiš.

Po rečima češkog premijera njegova vlada je na poslednjem samitu Evropske unije u Briselu podržala, a i dalje će podržavati pomoć Ukrajini, ali samo novcem koji Češka, neto korisnica sredstava EU, dobija daleko više nego što daje dok uplaćuje u zajedničku evropsku kasu kao i sve ostale članice.

Češka osim na samom početku sredinom 2024. godine nije ulagala svoja sredstva u inicijativu Municija za Ukrajinu gde češki posrednici zahvaljujući starim vezama i kontaktima traže artiljerijsku municiju u trećim zemljama, i u Srbiji, a plaćaju je razvijene zapadne zemlje te besplatno isporučuju Ukrajini za šta je Češka samo koordinator.

I na vojnoj pomoći Ukrajini Češka je, kao i Slovačka, inače zaradila jer je poslala Ukrajini staro postsovjetsko oružje iz magacina vrednosti 725 miliona evra, a zahvaljujući kompenzacijama od zapadnih saveznika i refundiranju iz fondova NATO i Evropske unije dobila je 1,2 milijarde evra.

(Beta)

