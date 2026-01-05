Premijer Grenlanda Donaldu Trampu: Dosta sa insinuacijama i fantazijama o aneksiji ostrva

Premijer Grenlanda Jens-Frederik Nilsen (Nielsen) pozvao je američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) da ublaži svoje planove o aneksiji ostrva, dok su Danska i Evropska unija potvrdile princip nacionalnog suvereniteta, prenela je danas britanska agencija Rojters (Reuters) na svom sajtu.

Posle američke vojne intervencije u Venecueli, Tramp je ponovio svoju ambiciju da pripoji Grenland, predstavljajući kontrolu nad autonomnom danskom teritorijom kao neophodnu za nacionalnu bezbednost SAD.

„Dosta je bilo!“, odgovorio je premijer Grenlanda na Fejsbuku u nedelju uveče.

„Nema više pritiska. Nema više insinuacija. Nema više fantazija o aneksiji. Otvoreni smo za dijalog. Otvoreni smo za diskusije. Ali se to mora učiniti putem odgovarajućih kanala i u skladu sa međunarodnim pravom“, dodao je Nilsen.

SAD žele Grenland zbog njegovog strateškog položaja, posebno za odbranu od ruskih balističkih raketa, ali i zbog njegovih velikih mineralnih resursa.

Tramp je 21. decembra imenovao guvernera američke savezne države Luizijane Džefa Lendrija (Jeff Landry), otvorenog pristalice aneksije ostrva, za svog specijalnog izaslanika za Grenland.

Suočene sa jedva prikrivenim pretnjama predsednika SAD, Evropska komisija, skandinavske zemlje i Francuska izrazile su solidarnost sa Grenlandom i Danskom i ponovo potvrdile svoju podršku principu „nacionalnog suvereniteta“.

Danska premijerka Mete Frederiksen (Mette) izjavila je u nedelju da američke izjave „apsolutno nemaju smisla“.

(Beta)

