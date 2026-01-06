Premijer Grenlanda: SAD da poštuju dijalog odgovarajućim diplomatskim i političkim kanalima

Premijer Grenlanda Jens Frederik Nilsen pozvao je danas SAD da poštuju dijalog putem odgovarajućih diplomatskih i političkih kanala, i da za to koriste forume koji se oslanjaju na važeće sporazume.

On je u objavi na društvenoj mreži Fejsbuk naveo da se dijalog mora voditi uz poštovanje „činjenice da je status Grenlanda utemeljen u međunarodnom pravu i na principu teritorijalnog integriteta“

Nilsen je dodao da su podršku Grenlandu zajednički izrazili predsednik Francuske Emanuel Makron, nemački kancelar Fridrih Merc, premijerka Italije Đorđa Meloni, premijer Poljske Donald Tusk, španski premijer Pedro Sančes, britanski premijer Kir Starmer i premijerka Danske Mete Fredriksen, i zahvalio im na podršci.

„Ovi šefovi država i vlada danas su izdali zajedničku izjavu u kojoj nedvosmisleno podržavaju nas na Grenlandu i naš teritorijalni integritet. Ova podrška je važna u situaciji kada se dovode u pitanje osnovni međunarodni principi. Želeo bih da izrazim svoju najdublju zahvalnost na ovoj podršci“, napisao je Nilsen na Fejsbuku.

Evropski lideri su zajedničkom podrškom Grenlandu reagovali na današnju izjavu visokog zvaničnika Bele kuće Stivena Milera.

Ranije danas, Miler je izjavio da je američko polaganje prava na kontrolu nad Grenlandom „zvanični stav vlade Sjedinjenih Američkih Država“, i da „niko neće ratovati protiv SAD zbog budućnosti Grenlanda“.

„Po kom pravu Danska ima kontrolu nad Grenlandom? Koji je osnov njenog teritorijalnog zahteva? Koji je osnov da Grenland bude kolonija Danske“, rekao je Miler.

Grenland je samoupravna teritorija Kraljevine Danske, sa sopstvenim premijerom, vladom i parlamentom, koji čini 31 zastupnik izabran na nacionalnim izborima.

Nakon Drugog svetskog rata, u potpunosti je integrisan u okvir Kraljevine Danske, a vremenom su ovlašćenja sa Kraljevine prenete na vlasti Grenlanda.

Zakonom iz 2009. godine, vlada Grenlanda dobila je ovlašćenja u 33 nove oblasti uprave, pored osnovnih 17 utvrđenih danskim zakonom iz 1979. godine.

(Beta)

