Premijer Grenlanda: Tramp nije odustao od ideje o kontroli ostrva

Predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp i dalje je pri svojoj ideji o preuzimanju Grenlanda i njegovoj kontroli uprkos tome što je odbacio hipotetičku vojnu invaziju, rekao je danas premijer te danske autonomne teritorije, Jens-Frederik Nilsen (34).

Nilsen je u govoru u Inatsisartutu (grendskom parlamentu) podsetio da je Tramp već izrazio želju da kontroliše to ostrvo 2019. godine i da je to ponovio u nekoliko navrata prošle godine, preneo je regionlani sajt vesti LNG.

„To, nažalost, i dalje važi i nije se promenilo. Nedavno je odbačena mogućnost vojne operacije, ali njegova vizija Grenlanda i njegovog stanovništva se nisu promenili: Grenland mora biti povezan sa SAD i kontrolisan odatle“, rekao je Nilsen o Trampovoj aneksionističkoj želji na početku vanredne debate u Inatsisartutu o situaciji s SAD.

Nilsen je opisao Trampove pretnje kao „neprihvatljive“ i izrazio žaljenje što su stvorile „mnogo nesigurnosti“ kod Grenlanđana.

„Nalakersuisut (Vlada Grenlanda) radi na zaštiti Grenlanda kakav poznajemo i opcija koje su stvorene. Grenland je nasleđe za našu decu i ne može se kupiti ili prodati. Mi smo deo Kraljevine Danske i nastavljamo da se razvijamo u skladu sa Statutom o autonomiji“, kazo je on i naglasio: „Niko spolja nas neće kontrolisati“.

Grenlandski lider koji manje od godinu dana predvodio Vladu koja okuplja ceo umereni pokret za nezavisnost i tri četvrtine Parlamenta, naglasio je da Grenland nije sam, već je zaštićen i zahvalio evropskim zemljama na podršci.

„U tom smislu je važno istaći da, iako se ovo direktno tiče Grenlanda, ima veze i sa budućnošću zaštite zapadnog sveta i globalne demokratije“, rekao je Nilsen.

Trampovo obnovljeno interesovanje za Grenland, za koji tvrdi da je potreban Sjedinjenim Državama zbog njihove bezbednosti, izazvalo je krizu u NATO-u i sa nekoliko evropskih zemalja, kojima je pretio zbog slanja vojnika na arktičko ostrvo.

Tramp je objavio pre dve nedelje posel sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Davosu, u Švajcarskoj, gde su učestvovali na Svetskom ekonomskom forumu, da je preliminarni sporazum zadovoljio sve njegove želje.

Američke, danske i grenlandske diplomate počele su sastanke na visokom nivou da bi proučile bezbednosne probleme Vašingtona, iako su i Kopenhagen i Nuk naglasili da suverenitet i teritorijalni integritet ostrva nisu u pitanju.

„Dijalog je počeo i Nalakersuisut (Vlada) će raditi na tome da dovede do konkretnih rezultata. Istovremeno ćemo ojačati bliski dijalog sa zapadnim zemljama zajedno sa Danskom i raditi na još većoj saradnji sa Evropskom unijom“, rekao je Nilsen.

Grenland koji ima nešto manje od 57.000 stanovnika na 2,2 miliona kvadratnih kilometara (80% stalno prekrivenih ledom), od 2009. godine ima Statut autonomije koji uključuje pravo na samoopredeljenje.

To arktičko ostrvo u velikoj meri se oslanja na ribolov i godišnju finansijsku pomoć Danske koja pokriva skoro polovinu njegovog budžeta.

(Beta)

