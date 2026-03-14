Premijer Hrvatske: Vučićeve teze su smešne i izmišljene

Premijer Hrvatske Andrej Plenković ocenio je kao smešnu i izmišljenu tezu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da hrvatski državni vrh i Bezbednosno-obaveštajna agencija (SOA) stoje iza studentskih protesta.

„Nisam video tu izjavu, to je jedna smešna teza, ne znam ko to fabrikuje i zašto“, odgovorio je Plenković na pitanje novinara da prokomentariše Vučićevu izjavu da su hrvatski državni vrh i SOA „najviše i najdirektnije“ delovali na studentske proteste u Srbiji.

On je potvrdio da Hrvatska „nema nikakav interes da se bavi unutrašnjim pitanjima Srbije niti da bude lutkar iza scene koji povlači konce i organizuje proteste“.

„Te teze ne stoje, one su izmišljene i potpuno promašene u smislu razumevanja Hrvatske. Naš cilj je stabilnost u susedstvu, rešavanje otvorenih pitanja, saradnja, zaštita prava Hrvata u Srbiji“, rekao je Plenković novinarima u Zagrebu.

On je naglasio da se Hrvatska „nikada nije bavila unutrašnjo-političkim prevratima“ i dodao da ima milion važnijih tema za građane Hrvatske.

„To nije deo našeg političkog habitusa. Moram sad otkloniti te teze, ali je čak malo i deplasirano da to moram i demantovati“, zaključio je hrvatski premijer.

Što se tiče pisma koje je o novom naoružanju Vojske Srbije uputio generalnog sekretaru NATO Marku Ruteu, Plenković je rekao da je to normalna komunikacija.

„Ako imate susednu zemlju koja nije članica NATO, koja ima sa savezom određeno partnerstvo, a pritom ima ruske avione na kojima su kineske rakete, to je ipak jedna novost u bezbednosnom smislu i smatramo da je dobro da se o tome vodi računa na nivou saveza“, rekao je Plenković.

On je dodao da će o tome i dalje razgovarati s partnerima i videti koji je smisao takvih raketa.

„To nisu odbrambene rakete. One ne postoje zato da sruše drugu raketu, nego da iz vazduha pogađaju mete na kopnu. To nije protivvazdušna odbrana već rakete koje imaju ofanzivni karakter i hipersonične su, to je ipak novost“, zaključio je premijer Hrvatske.

Na pitanje o ponovnim Vučićevim izjavama da je Srbija meta vojnog saveza Hrvatske, Albanije i Kosova, Plenković je ponovio da ta vrsta tehničke saradnje između ministarstava odbrane nije usmerena protiv Srbije i da je u sadržajnom smislu, sadržajniji sličan sporazum koji postoji između Srbije i Hrvatske.

„To je potpuno izmišljena, isfabrikovana teza koja bi na unutrašnjem planu trebalo da potvrdi narativ o nekoj spoljnoj pretnji. Hrvatska je članica EU, NATO, imamo kišobran kolektivne bezbednosti. Ne pada nam na pamet, a siguran sam ni Kosovu ni Albaniji, da ugrožavaju bilo čiji teritorijalni integritet a kamoli voditi rat protiv Srbije“, dodao je Plenković.

(Beta)

