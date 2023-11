Premijer Irske osudio antiimigrantske demonstrante koji su divljali Dablinom

Premijer Irske je u petak osudio demonstrante protiv imigranata koji su divljali centom Dablina pošto je troje male dece izbodeno nožem kod jedne škole, rekavši da su demonstranti jednostavno želeli da izazovu haos, a ne da zaštite način života u svojoj zemlji.

Policija je izvršila još nekoliko hapšenja u petak uveče dok je sprovodila veliku bezbednosnu operaciju u Dablinu da bi osigurala da se ne ponovi nered od četvrtka. Nekoliko ljudi je odvedeno policijskim kombijima posle sporadičnih sukoba.

Policija je uhapsila 34 osobe posle nereda u četvrtak uveče kada je do 500 ljudi opljačkalo prodavnice, zapalilo vozila i gađalo kamenicama policajce.

Nasilje je počelo pošto su kružile glasine da je stranac odgovoran za napad ispred škole u ​​Dablinu u četvrtak popodne. Vlasti nisu otkrile nacionalnost osumnjičenog.

Premijer Leo Varadkar rekao je da je glavni grad Irske pretrpeo dva napada: jedan na nevinu decu, a drugi na „naše društvo i vladavinu zakona“.

„Ovi kriminalci nisu uradili ono što su uradili zato što vole Irsku, nisu uradili ono što su uradili zato što su želeli da zaštite Irce, nisu to uradili iz bilo kakvog patriotskog osećanja, ma koliko on bilo izvitopereno“, rekao je Varadkar novinarima u petak. „Oni su to uradili jer su ispunjeni mržnjom, vole nasilje, vole haos i vole da nanose bol drugima“, rekao je on.

Petogodišnja devojčica je u kritičnom stanju u bolnici u Dablinu, a pomoćnik nastavnika u teškom stanju, saopštila je policija. Šestogodišnja devojčica se leči od lakših povreda, a jedno dete je otpušteno preko noći. Navodni napadač, sa kojim su se suočili svedoci, i dalje je hospitalizovan u teškom stanju.

Do nemira u četvrtak došlo je usred rastućih tenzija oko imigracije u Irskoj koje odražavaju trendove u drugim delovima Evrope. Ranije ove godine, ljudi sa natpisima „Irska je puna“ demonstrirali su u Dablinu i blokirali hotel u kojem se nalaze tražioci azila u okrugu Kler na zapadnoj obali Irske.

Analiza više od 13 miliona postova na društvenim mrežama u protekle tri godine pokazala je da desničarske grupe sve više koriste platforme kao što je „Iks“ (X – raniji Tviter), da izazovu protivljenje imigraciji. Nedavne takve aktivnosti su okarakterisale izbeglice i tražioce azila kao „egzistencijalnu pretnju Irskoj“, navodi se u izveštaju Instituta za strateški dijalog, grupe sa sedištem u Londonu koja nastoji da se bori protiv ekstremizma.

Irska je primila više od 141.000 imigranata za 12 meseci do aprila, što je najveći ukupan broj od 2007, pokazuju najnoviji vladini statistički podaci. Priliv migranata doveo je do povećanja stanovništva Irske za 11,7 odsto u poslednjih 11 godina, doprinoseći stalnom porastu cena stanova.

Kada su ga ranije ove godine ispitivali o tenzijama protiv imigracije, Varadkar je rekao u irskom Parlamentu da uvek postoji mesto za mirne proteste, ali nasilje, zastrašivanje i rasizam nikada nisu bili legitimni.

„Mislim da, kada se radi o ovom pitanju, nikada ne bi trebalo da izgubimo iz vida širu sliku – suočavamo se sa velikom izbegličkom krizom ne samo ovde u Irskoj, već i širom Evrope“, rekao je on u maju.

Komesar Dru Haris, šef irske nacionalne policije, opisao je one koji su učestvovali u nemirima u četvrtak kao „potpunu ludačku frakciju huligana vođenu ekstremno desničarskom ideologijom“.

Više od 400 policajaca, uključujući mnoge u opremi za nerede, bilo je raspoređeno po centru grada da obuzdaju nasilje. Kordon je postavljen oko zgrade Parlamenta, a oficiri na konjima su poslati u obližnju glavnu ulicu.

Jedan policajac je teško povređen u sukobima sa maskiranim izgrednicima, od kojih su neki bili naoružani metalnim šipkama.

„Ovo (nemiri) su scene koje nismo videli decenijama, ali ono što je jasno je da su ljudi radikalizovani putem društvenih medija i interneta“, rekao je Haris novinarima.

„Ali ne želim da izgubim fokus – s užasnog napada na đake i njihovog nastavnika. Potpuna istraga je u toku. Takođe postoji potpuna istraga u vezi sneredima“, rekao je on.

Varadkar je pohvalio ljude više nacionalnosti koji su intervenisali da zaustave napad kod škole dok je bio u toku, opisujući ih kao „prave irske heroje“.

Jedan od njih je bio Caio Benicio, brazilski vozač kuruske službe koji je stao kada je video da učiteljev pomoćnik pokušava da spase decu. Uočivši nož, otkinuo je svoju kacigu i svom snagom udario napadača.

Benisio je rekao da izgleda da je nerede izazvala „mala grupa ljudi“ koja je „želela izgovor da urade ono što su uradili“.

„Ovde sam oko 20 godina, a ne poznajem dovoljno politiku da bih imao mišljenje o tome“, rekao je on. „Ono što mogu da kažem je da znam da je to bio protest protiv imigranata i za mene to nema smisla, jer sam i sam imigrant i ja sam bio taj koji je pomogao. Za mene to nema smisla“.

(Beta)

