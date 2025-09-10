Premijer: Katar će nastaviti da igra ulogu posrednika u Gazi i pored izraelskog napada

Katar će nastaviti da igra ulogu posrednika u ratu u Gazi uprkos izraelskom napadu bez presedana na glavni grad Dohu u kojem je poginulo šest osoba a cilj su bili pripadnici Hamasa, rekao je premijer te zemlje.

Izrael je sproveo udare na kompleks zgrada gde su bili članovi Hamasa, palestinskog islamističkog pokreta, u kome je poginulo šest osoba uključujući jednog pripadnika katarskih bezbednosnih snaga, ali je rečeno da su ciljani pregovarači preživeli.

„Posredovanje je integralni deo identiteta (Katara) i ništa nas neće sprečiti da nastavimo da igramo tu ulogu u svim pitanjima koja nas se tiču u regionu“, rekao je Šeik Mohamed ben Abdelrahman al Tani na konferenciji za novinare.

Katarski premijer je takođe rekao da njegova zemlja ostavlja sebi pravo da „uzvrati na taj flagrantan napad“.

„Mislimo da smo danas stigli do ključnog trenutka. Treba da bude odgovora u celom regionu“, dodao je on.

U Kataru, zalivskoj zemlji gde se nalazi najveća američka baza u regionu, nalazi se i politički biro Hamasa od 2012. godine, uz odobrenje SAD.

Bela kuća je saopštila da se predsednik Donald Tramp oseća vrlo nelagodno zbog izraelskog udara, uz tvrdnju da je Vašington upozorio svog katarskog saveznika da će napad biti sproveden.

Katar je, međutim, demantovao da je unapred bio obavešten, navodeći da ga je informisao američki zvaničnik, ali je to bilo posle početka napada.

(Beta)

