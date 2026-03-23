Premijer Mickoski: Snadbevanje gorovom stabilno i pored velikog broja kupaca iz susednih zemalja

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je danas da je snabdevanje naftom i naftnim derivatima izuzetno stabilno i pored toga što mnogo građana iz susednih zemalja dolazi da kupi gorivo.

„U ovom trenutku ne zadovoljavamo samo domaće potrebe. Znate da zbog najniže cene benzina i dizel goriva u regionu, imamo mnogo građana iz susednih zemalja koji toče gorivo na našim benzinskim pumpama. Imamo povećanu potrošnju za negde oko 150.000 litara dnevno u poređenju sa uobičajenom ranijom potrošnjom“, rekao je Mickoski novinarima.

Precizirao je da je pritisak najveći na zapadnoj, severnoj i južnoj granici Severne Makedonije, na zapadu u Ohridu, Strugi i Debru, na jugu u Bitolju i Đevđeliji, na severu u Kumanovu.

Premijer je podsetio da je njegova vlada juče prvo proglasila krizno stanje u energetici na 30 dana, a zatim donela odluku o smanjenju poreza na dodatu vrednost (PDV), sa 18 na 10 odsoto za benzin i dizel.

Prema njegovim rečima, analiza pokazuje da će građani zbog te mere dnevno uštedeti više od 200.000 evra.

„Da, uradili smo takvu analizu, dnevna ušteda je veća od 200.00 evra za građane. Očekujemo da će to biti oko milion i po evra nedeljno. Dakle, videćemo, pratićemo situaciju i umesto da budemo reaktivni, bićemo proaktivni”, rekao je Mickoski.

(Beta)

