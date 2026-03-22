Premijer Mickoski tvrdi da je elektro-energetski sistem Severne Makedonije stabilan

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je danas da je makedonski elektro-energetski sistem stabilan.

“U funkciji su blokovi 1 i 3 u termoelektrani ‘Bitolj’. Na deponiji u Bitolju imamo oko 80.000 tona uglja, u Kičevu 160.000 tona, akumulacije su na nivou od 40 odsto. Da sve stane, to bi bilo dovoljno da otprilike jedan mesec imamo struju“, rekao je Mickoski na konfernenciji za novinare.

Prema njegovim rečima, jedini izazov je cena mazuta koju određuje Regulatorna komisija za energetku, pa zato Vlada razmišlja da na redovnoj sednici u utorak interveniše u državnoj energetskoj kompaniji Elektrane „Severne Makedonije“ (ESM) sa otprilike 2.000 tona tog goriva.

„Time nećemo dozvoliti da se povećaju troškovi te kompanije. Uzimajući u obzir povoljnu hidrološku situaciju i konsolidaciju rudnika, konačno možemo reći da je situacija u ESM normalizovana i stabilna, i ne želimo da dozvolimo da ove više cene mazuta izazovu neravnotežu u finansijskom portfelju kompanije“, rekao je Mickoski.

Premijer Severne Makedonije je rekao da je njegova vlada donela odluku da smanji porez na dodatu vrednost (PDV) na benzine i dizel sa 18 odsto na 10 procenata, kako bi sprečila enormni skok cena goriva.

Mickoski je najavio da će ta mera trajati dve sedmice i da će započeti u ponoć, između ponedeljka 23. marta i utorka 24. marta, ali je dodao da može biti i produžena ako to bude potrebno.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com