Premijer Plenović odbacio tvrdnju ministra Mađarske da je Hrvatska ratni profiter

Premijer Hrvatske Andrej Plenković je danas odbacio tvrdnju ministra spoljnih poslova Mađarske Petera Sijarta da je „Hrvatska ratni profiter“ – od rata u Ukrajini, već je kazao da je profiter – Mađarska.

„S indignacijom odbacujem lažne teze mađarskog ministra spoljnih poslova da je Hrvatska nekakav ratni profiter“, izjavio je premijer novinarima u Bregani, na proslavi Dana carinske službe, prenela je agencija Hina.

On je dodao da je Hrvatska dobar i pošten sused.

„Sused koji želi u ovako velikoj energetskoj krizi svoje kapacitete energetske infrastrukture, a to je naša kritična infrastruktura, da stavi u funkciju bezbednosti i snabdevanja naših susednih zemalja“, rekao je Plenković.

Odgovorio je na optužbu mađarskog ministra da Hrvatska u tranzitu sirove nafte „iskorišćava Mađare“ i rat u Ukrajini, a da Jadranski naftovod (Janaf) nema dovoljne kapacitete za mađarske potrebe.

Sijarto je danas rekao i da Hrvatska naplaćuje „ratni dodatak, jer je od početka rata podigla tranzitnu naknadu, pet puta veću od evropske referentne vrednost“.

Plenković je odbacio te tvrdnje rekavši da su cene koje Janaf nudi, na nivou svih mogućih uporedivih cena na nivou EU i naglasio da godinama MOL-u nude saradnju „pod istim uslovima kao što nude svim ostalim korisnicima Janafa“.

Hrvatski premijer je istakao da je Janaf u stanju da transportuje 15 miliona tone nafte bilo koje vrste za potrebe rafinerija MOL-a u Mađarskoj i Slovačkoj.

On je podsetio na međunarodni pritisak da zemlje prestanu da kupuju naftne derivate od Rusije, a da su Mađarska i Slovačka zbog svog specifičnog položaja tražile izuzetke da bi to neko vreme mogle da nastave.

„Oni imaju potpuno siguran, alternativan pravac kojim Hrvatska može osigurati sve potrebe za snabdevanje naftom i Mađarske i Slovačke putem Jadranskog naftovoda“, poručio je premijer i ocenio da tvrdnje da je Hrvatska ratni profiter može da iznese samo neko „izrazito bezobrazan“, navodi Hina.

Ali, „profiterom se može nazvati onoga ko trenutno dobija jeftiniju rusku naftu i gas“, dodao je Plenković, a da to nije Hrvatska koja od 2023. ne koristi rusku naftu i gas.

„Ja mogu da kažem da je to Mađarska koja je na temelju jednog narativa o tome da nema alternativni pravac, a dokazano je da ima, u poziciji da ima jeftinije energente koji dolaze iz Rusije“, zaključio je hrvatski premijer.

(Beta)

