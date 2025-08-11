Premijer S.Makedonije i njegov zamenik suprotno o ratu UČK u njihovoj zemlji

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski je danas izjavio da ne deli mišljenje svog prvog zamenika Izeta Medžitija da je rat UČK u Makedoniji bio pravedan i pošten.

Prvi zamenik predsednika Vlade Severne Makedonije Izet Medžiti je u četvrtak, 7. avgusta, rekao: „Moj stav je bio i ostaje principijelan i nepokolebljiv: Rat UČK na Kosovu, onaj u Preševu i u Makedoniji bio je pravedan, razuman i čist! To je bio rat za državnost, za ravnopravnost i za zaštitu albanskog identiteta u zemljama bivše Jugoslavije“, napisao je Medžiti na Fejsbuku (facebook.com/izetmexhiti/?locale=mk_MK).

Medžiti koji je i jedan od lidera koalicije albanskih partija „Vredi“ (Vlen) je uz to ocenio da je „Kosovo danas suverena i funkcionalna država u svakom kutku svoje teritorije“, a da su „paralelne strukture na severu Kosova eliminisane, dok su institucije Republike Kosovo konsolidovane“.

Premijer Mickoski je novinarima danas rekao da „ne može da rat bude razuman i pravedan, a da se iz zasede kukavički ubijaju pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane. Bar ne u Makedoniji. Ne komentarišem za susedstvo“ (youtube.com/watch?v=PUBXbFF2Dw0).

Mickoski je pozvao „sve razumne političare da ne igraju na kartu (opozicione albanske partije) DUI i onih koji žele da nas vrate 25 godina unazad“.

Premijer je ocenio da su u Severnoj Mskedoniiji to teme koje su deo prošlosti i da su zatvorene Ohridskim okvirnim sporazumom iz 2001. godine, a i poslednjim izmenama Zakona o pravednoj zastupljenosti koji je u Venecijanskoj komisiji.

„Naš fokus kao Vlade je budućnost. To je ono što želomo da vidimo“, kazao je on.

Ohridski okvirni sporazum od 13. avgusta 2001. godine je mirovni sporazum kojeg su potpisali Vlada i predstavnici Albanaca u Makedoniji. Njime je okončan sukob „Oslobodilačke narodne armije“ (Ushtria Çlirimtare Kombëtare, UČK) i državnih snaga i unapređena su prava Albanaca u i Makedoniji.

