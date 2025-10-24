Premijer sa predstavnicima Univerziteta u Beogradu o pripremama za novu akademsku godinu

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut sastao se danas sa predstavnicima Univerziteta u Beogradu, sa kojima je razgovrao o pripremama za početak naredne akademske 2025/2026. godine, saopštila je Vlada.

Macut se, kako se navodi u saopštenju, sastao sa prorektorima Univerziteta u Beogradu, Zoricom Vujić i Dejanom Filipovićem, dekanima fakulteta koji pripadaju grupacijama medicinskih, tehničko-tehnoloških i prirodno-matematičkih nauka ovog univerziteta, a sastanku je prisustvovao i ministar prosvete Dejan Vuk Stanković.

Deo razgovora odnosio se na usvojene planove za izvođenje nastave i organizovanje ispitnih rokova u novoj akademskoj godini, uslove upisa viših godina studija za budžetske i samofinansirajuće studente, povraćaj 50 odsto plaćene školarine samofinansirajućim studentima, status studenata kojima je istekao dvostruki i trostruki period za završetak studija u školskoj 2024/2025. godini i ostala pitanja od značaja za obavljanje delatnosti visokog obrazovanja.

Prorektori i dekani izvestili su premijera o rezultatima upisa na osnovne i integrisane studije Univerziteta u Beogradu nakon trećeg upisnog roka, ali i o izazovima sa kojima se susreću uprave fakulteta koji školuju buduće nastavnike da za svoje studijske programe zainteresuju srednjoškolce koji se mnogo više opredeljuju za studijske programe iz oblasti medicinskih nauka, IT, arhitekture, psihologije…

„Zbog toga je dogovoreno da se razgovori sa Ministarstvom prosvete intenziviraju kako bi se ostvarili ciljevi postavljeni Strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji do 2030. godine, pratećim Akcionim planom za sprovođenje ove strategije i platformama i incijativama koje su pokrenuli dekani fakulteta koji obrazuju nastavnički kadar u prethodnom periodu“, navodi se u saopštenju..

Sličan problem sa nedovoljnim interesovanjem maturanata, kako je prenela Vlada, iskazali su i dekani pojedinih tehničkih fakulteta, „iako školuju buduće stručnjake iz perspektivnih zanimanja u Srbiji, kao što su rudarstvo, metalurgija, poljoprivreda, hemijsko inženjerstvo“.

„U prijateljskoj i intenzivnoj diskusiji sa predstavnicima Univerziteta u Beogradu otvorena su broja pitanja od značaja za dalji razvoj visokog obrazovanja u Srbiji, unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u našoj zemlji, dalji privredni rast zasnovan na znanju i inovacijama“, piše u saopštenju.

Vlada je dodala da se razgovaralo i o prostornim, kadrovskim i finansijskim kapacitetima članica Univerziteta u Beogradu i potrebi za njihovim unapređivanjem, ali i racionalizaciji korišćenja resursa kojima raspolažu ili koriste visokoškolske ustanove.

Tema je bila i uključivanje ustanova visokog obrazovanja u sistem izvršenja državnog budžeta, odnosno Sistem za pripremu, izvršenje, računovodstvo i izveštavanje (SPIRI), a tim povodom će u narednom periodu biti organizovani posebni sastanci i radionice sa resornim ministarstvima.

Vlada je navela da će Macut u narednim danima nastaviti sa održavanjem sastanaka sa predstavnicima ostalih fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao i ostalih državnih univerziteta i drugih visokoškolskih ustanova.

(Beta)

