Premijer Sančes potvrdio da se Španija protivi ratu u Iranu, oštro uzvratio Trampu

Španski premijer Pedro Sančes (Sanchez) izjavio je danas da se njegova zemlja protivi ratu u Iranu.

„Španija je protiv ove katastrofe. Smatramo da vlade postoje da poboljšaju živote ljudi, da pruže rešenja za probleme, a ne da pogoršavaju živote ljudi“, napisao je Sančes na društvenoj mreži Iks (X).

Španski premijer je dodao da je „apsolutno je neprihvatljivo da oni lideri koji nisu u stanju da ispune tu misiju koriste dim rata da sakriju svoj neuspeh i tako napune džepove nekolicine“.

Sančes je zbog odbijana da dozvoli Amerikancima korišćenje španskih vojnih baza za napade u Iranu, dobio pretnje od američkog predsednika Donalda Trampa (Trump) da će obustaviti trgovinu sa Španijom.

Francuski predsednik Emanuel Makron je danas u telefonskom razgovoru sa španskim premijerom izrazio „evropsku solidarnost Francuske“ kao odgovor na nedavne ekonomske američke pretnje, prenela je francuska onlajn BFMTV.

Makron je razgovarao telefonom sa španskim premijerom, kako bi potvrdio punu i nepokolebljivu podršku Francuske.

Taj telefonski razgovor usledio je posle Trampovih pretnji da će obustaviti trgovinu sa Španijom, jer zemlja i dalje odbija da dozvoli Amerikancima da koriste vojne baze u Andaluziji za izvođenje napada na Iran.

U centru ambicija Donalda Trampa su pomorska baza Rota i vazduhoplovna baza Moron, koje su Sjedinjene Američke Države nasledile od sporazuma potpisanog između Vašingtona i Madrida 1953. godine za vreme vladavine Franciska Franka (Francicso Franco).

Odnosi Tramp-Sančes su već zategnuti zbog španske posvećenosti NATO, koju Donald Tramp smatra preslabom.

Tramp je kritikovao Madrid zbog toga što nije povećao vojnu potrošnju države na pet odsto svog Bruto domaćeg proizvoda (BDP) kako je zatraženo novim planovima organizacije.

