Premijer Severne Makedonije: Institucije imaju dužnost da obezbede pravdu za požar u Kočanima

Premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski izjavio je danas da porodice stradalih u požaru u Kočanima imaju pravo da znaju kako se tragedija dogodila, a da institucije imaju dužnost da obezbede pravdu.

Mickoski je, na „Međunarodnoj konferenciji o institucionalnim i kliničkim aspektima i rešenjima nakon požara u Kočanima“ u organizaciji Vlade Severne Makedonije, rekao da je zato odmah posle tragedije, započet proces institucionalnog utvrđivanja činjenica i odgovornosti.

„Ovaj proces mora biti temeljan, profesionalan i bez ikakvog pritiska. Ljudski životi su u pitanju, i u takvim situacijama institucije moraju da rade sa najvišim stepenom ozbiljnosti i integriteta. Pravda nije stvar politike. To je stvar poverenja u institucije“, rekao je Mickoski.

Premijer Severne Makedonike je istakao da kada se dogodi tragedija tih razmera, država ima obavezu da pokaže da sistem funkcioniše, da se utvrđuju nedostaci i da se preuzima odgovornost.

Ali odgovornost, prema rečima Mickoskog, ima i širu dimenziju i tragedije često otkrivaju slabosti u sistemima i da pokazuju gde se institucije moraju poboljšati, gde se procedure moraju ojačati i gde se bezbednosni standardi moraju podići na viši nivo.

„Stoga je, pored pravnih postupaka, tragedija u Kočanima otvorila i proces institucionalne revizije. Država ima obavezu da traži istinu i obezbedi pravdu. To dugujemo žrtvama. To dugujemo njihovim porodicama. Ali to dugujemo i budućim generacijama“, rekao je Mickoski.

Istakao je da će zato institucije nastaviti da rade na potpunom utvrđivanju svih okolnosti vezanih za tragediju, kako bi se postigla pravda i ojačalo poverenje u institucije.

„Samo kroz istinu, odgovornost i institucionalno učenje društvo može postati jače nakon tragedije“, naglasio je premijer Severne Makedonije Hristijan Mickoski.

U požaru u diskoteci „Puls“ u Kočanima, 100 kilometara istočno od Skoplja, pre jedne godine život su izgubile 63 osobe, a povređeno više od 200, uglavnom mladih ljudi.

Požar se desio u nedelju 16. marta 2025, u 2.30, zbog upotrebe pirotehnike na koncertu grupe DNK, a, prema istrazi, diskoteka „Puls“ je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbednosti.

(Beta)

