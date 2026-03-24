Premijer Severne Makedonije: Nema potrebe za ograničavanjem prodaje goriva

Premijer Hristijan Mickoski je danas izjavio da nema potrebe za ograničavanjem prodaje motornog goriva u Severnoj Makedoniji jer ga ima dovoljno i pored povećane potrošnje.

U pograničnim područjima sa Albanijom, Kosovom i Srbijom, a i na jugu s Grčkom, potrošnja je povećana za 10 odsto jer veliki broj državljana tih zemalja dolazi i toči gorivo jer je tu jeftinije, rekao je Mickoski novinarima.

Rekao je da naftovod radi i da je pun, da su puna i skladišta u skladu sa zakonom i da u državne rezervama ima goriva za oko šezdeset dana.

Ima i dizel goriva i bezolovnog benzina od 95 i 98 oktana, a i neki od aerodroma u susednim zemljama se kerozinom snabdevaju iz rafinerije OKTA kod Skoplja, rekao je Mickoski.

On je kao najvažnije i kao prioritet istakao da je u Severnoj Makedoniji gorivo i dalje najjeftinije.

(Beta)

