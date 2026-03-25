Premijer Španije: Nepravedno da ljudi širom sveta snose posledice akcija SAD i Izraela

Premijer Španije Pedro Sančes je danas izjavio da je nepravedno da građani širom sveta snose cenu, kako je ukazao, nezakonitih akcija Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Izraela protiv Irana i upozorio da rat nanosi ozbiljnu ekonomsku štetu svetu, a da samo španske firme gube 100 milijardi evra za manje od mesec dana.

„Svaka bomba koja padne na Bliski istok pogađa novčanike naših porodica“, rekao je Sančes poslanicima na sednici Parlamenta i izneo razloge za čvrsto protivljenje svoje vlade ratu, prenosi agencija Rojters (Reuters).

Suma od 100 milijardi evra štete šoanskih firmi obuhvata pad ukupne tržišne kapitalizacije španskog indeksa IBEX od izbijanja sukoba 28. februara.

Očekuje se da će Parlament sutra glasati o merama koje je Vlada predložila prošle nedelje da bi se pomoglo građanima da prebrode ekonomske posledice. Očekuju se smanjenje poreza na gorivo i struju i dodela subvencija za gorivo sektorima najviše izloženim skokovima cena goriva.

Sančes, jedan od najvećih zagovornika odbrane Palestinaca i njihovih teritorija među evropskim liderima, danas je upozorio da Izrael nastoji da Libanu nanese isti nivo razaranja koji je doneo Pojasu Gaze.

„Ohrabreni izraelski premijer (Benjamin) Netanjahu ima cilj da nanese Libanu isto razaranje i patnju koja je počinjena u Gazi“, rekao je on dan pošto su izraelski ministri objavili nameru da okupuraju jug Libana.

Sančes je dodao da „nije fer da neko zapali svet, a da mi ostali moramo da gutamo pepeo“.

(Beta)

