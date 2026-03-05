Premijer Srbije s ministrom Vlade nacionalnog jedinstva Libije o jačanju saradnje

Premijer Srbije Đuro Macut je danas u Beogradu razgovarao s ministrom spoljnih poslova i međunarodne saradnje međunarodno priznate Vlade Nacionalnog jedinstva Libije (GNU) Taherom Salemom el Baurom o jačanju odnosa i saradnje između dve prijateljske zemlje.

Vlada Srbije je saopštila da su istakli višedecenijsko prijateljstvo i saradnju i prostor i potencijal za intenziviranje odnosa u korist obe države i dva naroda.

Macut je zahvalio Libiji zbog podrške teritorijalnom integritetu i suverenitetu Srbije i najavljenog učešća na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027. u Beogradu.

Podsetivši na nekadašnji stepen saradnje i činjenicu da je Libija bila među najznačajnijim ekonomskim partnerima SFRJ, Macut je naglasio da na dobrim političkim odnosima treba graditi i odnose u ekonomiji, privredi i drugim oblastima, poput zdravstva, obrazovanja i kulture.

Istakao je da program „Svet u Srbiji“ otvara ponovo mogućnosti za školovanje stranaca u Srbiji, kao nekada, u vree SFRJ, kada su studenti iz Libije u velikom broju sticali obrazovanje i u Srbiji.

„Imamo mnogo mogućnosti da uspostavimo mostove koji su ranije postojali“, rekao je Macut.

Ministar El Baur preneo je Macutu pozdrave predsednika Vlade nacionalnog jedinstva Države Libije Abdul Hamida Dbeibe (Abdulhamid Dbeibeh) i poziv da poseti tu zemlju.

Sastanku je prisustvovao i ambasador Srbije u Tripoliju Dragan Todorović.

El Baur se danas u Beogradu razgovarao i s ministrom spoljnih poslova Srbije Markom Đurićem. Na sastanku su potpisali Memorandum o saradnji i političkim konsultacijama.

(Beta)

