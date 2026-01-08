Premijer Srbije u Banjaluci: RS je zagarantovana Dejtonskim sporazumom

Premijer Srbije Đuro Macut rekao je veleras u Banjaluci da „u okviru Bosne i Hercegovine uopšte ne treba postavljati pitanje postojanja Republike Srpske (RS), jer je ona zagarantovana Dejtonskim mirovnim sporazumom“ iz 1995. godine.

Macut je novinarima u Banjaluci, gde je povodom proslave Dana RS, rekao da će „Srbija u specijalnim odnosima uvek graditi tradicionalno utvrđene odnose u svim oblastima“.

Po njegovim rečima, „Srbija podržava RS kao ravnopravan entitet u okviru BiH koji je priznat u skladu sa Dejtonskim sporazumom“.

„Mi je potpuno podržavamo i nastavljamo sa našim specijalnim paralelnim vezama što je prirodan sled, odnosno da se naši narodi moraju susretati, sarađivati, podržavati se i unapređivati odnose”, kazao je Macut.

On je istakao da je danas odao poštu poginulim borcima Srpske, koji su se „borili da RS danas može da proslavlja Dan Republike“.

„Cilj je da se živi u miru, slozi i razumevanju sa svim građanima koji žive u Srpskoj. A stanovnici Srbije i dalje će održavati bratske i prijateljske odnose odnose sa svima koji žive u Srpskoj”, naglasio je premijer Srbije.

Dodao da Srbija podržava integralnu BiH, s ustavnim ovlašćenjima koje RS ima u okviru te države.

Povodom 9. januara, Dana Republike Srpske, u Banjaluci je danas otkriveno je Centralno spomen-obeležje na kojem su na 62 stuba, od kojih su neki visoki i 20 metara, a simbolizuju 62 brigade Vojske Republike Srpske, uklesana imena 25.830 poginulih boraca u Odbrambeno-otadžbinskom ratu Republike Srpske. Osveštao ga je episkop marčanski Sava.

Otkrivanju spomen-obeležja prisustvovali su najviši zvaničnici RS, srpska članica Predsedništva Željka Cvijanović i premijer Macut.

Policijski orkestar Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske je na počektu izveo himne Srpske i Srbije „Moja Republika“ i „Bože pravde“.

U centralnom delu spomenika je krst na kojem je poruka: „Spomen na vas je naš sveti hram. U njemu nikad neće biti mrtva vaša svetla i zavetna žrtva“.

Sutra će povodom Dana RS na Trgu Krajine biti svečani defile.

Deveti januar se slavi kao Dan RS, koja je na taj dan 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH, odlukom poslanika tadašnje Skupštine srpskog naroda u BiH. Ustavni sud BiH je u više navrata proslavu Dana RS 9. januara proglasio neustavnim, smatrajući da je taj datum diskriminatorski za narode u RS koji nisu Srbi jer se poklapa sa pravoslavnim praznikom Svetog Stefana, „zaštitnika Republike Srpske“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com