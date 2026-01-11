Premijer: Sutra sednica Republičkog štaba za vanredne situacije, stanje se popravlja

Sednica Republičkog štaba za vanredne situacije, na kojoj će biti razmotrene dalje mere i aktivnosti nadležnih službi u suzbijanju posledica vremenskih neprilika, biće održana u ponedeljak u 12 časova, najavio je predsednik Vlade Srbije Đuro Macut.

Premijer je danas, kako se navodi u sapštenju, obavio telefonske konsultacije sa ministrima povodom aktuelne situacije u zemlji izazvane nepogodama i velikim snežnim padavinama.

U saopštenju je ocenjeno da se situacija postepeno stabilizuje na teritoriji Srbije, dok je u opštini Ivanjica obezbeđeno stabilno snabdevanje električnom energijom.

Navodi se da su sve nadležne službe neprekidno na terenu u cilju normalizacije stanja i pomoći ugroženom stanovništvu, što je apsolutni prioritet.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com