Premijer: Sutra sednica Republičkog štaba za vanredne situacije, stanje se popravlja

Premijer je danas, kako se navodi u sapštenju, obavio telefonske konsultacije sa ministrima povodom aktuelne situacije u zemlji izazvane nepogodama i velikim snežnim padavinama.
U saopštenju je ocenjeno da se situacija postepeno stabilizuje na teritoriji Srbije, dok je u opštini Ivanjica obezbeđeno stabilno snabdevanje električnom energijom.
Navodi se da su sve nadležne službe neprekidno na terenu u cilju normalizacije stanja i pomoći ugroženom stanovništvu, što je apsolutni prioritet.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com