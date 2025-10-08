Premijer u ostavci: Nije vreme za promenu predsednika Francuske

Sebastijen Lekorni (Sebastien Lecornu) koji je u ponedeljak podneo ostavku na mesto premijera, izjavio je večeras da nije vreme za promenu predsednika Francuske.

Lekorni je time na javnoj televiziji Frans 2 (France) odgovorio na izjave političara da bi Emanuel Makron trebalo da podnese ostavku zbog dugotrajne političke i ekonomske krize koju ne uspeva da reši, jer je sve veće nepoverenje građana u njega, a vlade mu padaju jedna za drugom.

„Rekao sam predsedniku Republike da se izgledi za raspuštanje Parlamenta smanjuju i da verujem da situacija dozvoljava predsedniku da imenuje premijera u narednih 48 sati“, kazao je on, smatrajući svoju misiju „završenom“.

Lekorni, imenovan 9. septembra, bio je na meti kritika i postao je premijer sa najkraćim mandatom od nastanka Pete Republike 1958. godine.

Jedan od razloga njegovih problema je kašnjenje pripreme državnog budžeta za 2026. godinu jer još nema Vlade, ali je on rekao da bi nacrt budžeta mogao biti predstavljen Savetu ministara u ponedeljak, što je rok za njegovo usvajanje u Parlamentu do kraja godine.

Ali, kazao je on, budžet „neće biti savršen“, dok su ekonomski akteri u Francuskoj i izvan nje zabrinuti zbog političke krize koja ometa investicije.

Lekorni čija je iznenadna ostavka u ponedeljak dodatno potopila Francusku u krizu, govorio je posle dva dana intenzivnih pregovora o izlasku iz političkog zastoja i izbegavanju još jednog raspuštanja Narodne skupštine.

Po njegovim rečima, „apsolutna većina“ ne želi raspuštanje koje bi dovelo do novih izbora.

Lekorni koji tvrdi da je „pokušao sve“ da postigne konsenzus, izrazio je svoje „duboko uverenje da tim koji će morati da preuzme odgovornost (…) mora biti potpuno odvojen od predsedničkih ambicija za 2027. godinu“ kada Makronu ističe predsednički mandat, dok se od njega traži da ga skrati.

„Potreban nam je tim koji će na kraju odlučiti da zasuče rukave i reši probleme zemlje do predsedničkih izbora“, kazao je on.

Priznao je da je „jedno od najproblematičnijih i najtežih pitanja“ bolna reforma penzijskog sistema koju je Makronov tabor odbacio 2023. godine u ime opstanka na vlasti, ali koju zahteva veliki deo levice i koja bi koštala „ne manje od tri milijarde evra“ 2027. godine, kazao je Lekorni.

(Beta)

