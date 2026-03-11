Premijera dokumentarnog filma o novosadskim aktivistima u egzilu sutra u Novom Sadu

Premijera dokumentarnog filma "Metamorfoza" o novosadskim aktivistima u egzilu biće održana sutra u Crnoj kući 13 u Novom Sadu u 19 časova.

Film govori o aktivistima grupe Stav – Anji Pitulić, Doroteji Antić, Branislavu Đorđeviću, Jovanu Dražiću, Mili Pajić i Dejanu Bagariću koji su 13. marta prošle godine otišli na planirani put u Dubrovnik i do danas se nisu vratili u Srbiju jer je za njima raspisana poternica, određen im je pritvor i sudi im se u odsustvu.

Postupak protiv njih pokrenut je na osnovu razgovora koji je neovlašćeno snimala Bezbednosna informativna agencija, saopštila je organizovana grupa Sviće, koja priređuje premijeru.

Pet prorežimskih medija tada je emitovalo njihov razgovor sa drugim aktivistima iz Novom Sada o velikom protestu u Beogradu 15. marta.

Aktivisti koji su prisustvovali sastanku i bili u državi u tom trenutnku – Lazar Dinić, Marija Vasić, Davor Stefanović, Mladen Cvijetić, Srđan Đurić i Lado Jovović – uhapšeni su 14. marta i proveli su gotovo osam meseci u pritvoru.

„Ovo je priča o Banetu, Mili, Doroteji, Anji, Jovanu i Dejanu, sada u nekom drugom vremenu, u nekom međuprostoru. Ovo je priča o aktivistima organizovane grupe Stav koji su odbili da im režim uništi život“, saopštili su iz Sviće.

Nakon projekcije filma, uslediće razgovor o filmu.

(Beta)

