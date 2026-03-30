Premijeri S. Makedonije i Mađarske potvrdili rešenost za produbljavanje strateškog partnerstva

Premijeri Severne Makedonie i Mađarske, Hristijan Mickoski i Viktor Orban, potvrdili su danas u Budimpešti rešenost za produbljivanje strateškog partnerstva dve zemlje, saopštila je Vlada Severne Makedonije.

Kako se navodi u saopštenju, razgovori Mickoskog i Orbana održani su u izuzetno konstruktivnoj i prijateljskoj atmosferi, sa akcentom na unapređenju ekonomske saradnje, privlačenju novih investicija, povećanju trgovinske razmene i realizaciji konkretnih projekata od obostranog interesa.

Dva premijera su, ističe se, razgovarala i o infrastrukturnoj povezanosti, energetskoj stabilnosti i regionalnoj saradnji, ocenivši da su, u uslovima globalnih izazova snažna partnerstva ključna za obezbeđivanje stabilnosti i razvoja.

Istaknut je značaj podrške koju Severna Makedonija dobija od Mađarske u kontekstu evropske perspektive, uz naglasak da proces integracije treba da se zasniva na principima i sistemu zasluga.

U okviru posete Budimpešti, Mickoski se obratio na događaju koji je organizovao „Kolegijum Matijas Korvinus“ (Mathias Corvinus Collegium), gde je govorio o važnosti liderstva, vizije i hrabrosti u vremenima ozbiljnih evropskih i globalnih izazova.

U svom obraćanju je, kako se navodi, istakao da je Mađarska primer zemlje koja, sa jasnom vizijom i snažnim vođstvom, uspeva da obezbedi ekonomski razvoj, stabilnost i očuvanje identiteta.

„Premijer Mickoski je naglasio ulogu premijera Orbana kao lidera koji ima hrabrosti da donosi odluke u interesu svoje zemlje i koji doprinosi stabilnosti regiona i Evrope“, piše u saopštenju Vlade Severne Makedonije.

(Beta)

