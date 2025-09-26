Premijeri Srbije i RS razgovarali u Banjaluci o stanju u regionu

Premijeri Srbije i Republike Srpske (RS), Đuro Macut i Savo Minić, danas su u Banjaluci razgovarali o političkoj situaciji u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu, o zajedničkim projektima Srbije i RS i o saradnji dve vlade, saopštila je Vlada Srbije.

Premijeri su sumirali dogovoreno na nedavnoj sednici u Beogradu Saveta za saradnju Srbije i Republike Srpske i istakli da će se saradnja nastaviti u svim oblastima, kao što je definisano u Deklaraciji o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda iz 2024. godine.

Premijeri su u zajedničkom saopštenju istakli da „kontinuitet zajedničkog rada daje konkretne rezultate i potvrđuje neraskidive veze“.

(Beta)

