Premijerka Japana nastojala da potvrdi savez s Trampom nezadovoljnim stavom Japana prema ratu

Japanska premijerka Sanae Takaiči nastojala je danas da potvrdi svoj savez sa predsednikom SAD Donaldom Trampom nakon što se Tramp ove nedelje, požalio da je Japan među zemljama koje se nisu brzo pridružile njegovom pozivu da pomognu u zaštiti Ormuskog moreuza.

Takaiči, koja se sastala sa Trampom u Beloj kući, rekla je da se Japan protivio razvoju iranskog nuklearnog programa i apelovala je na Trampovu želju da bude viđen kao „mirotvorac“, uprkos tome što je pokrenuo rat po svom izboru sa Iranom.

Ona je Trampu, rekla da na Bliskom istoku i širom sveta sada postoji „veoma ozbiljno bezbednosno okruženje“, međutim dodala je da „čak i u tom kontekstu, čvrsto veruje da samo Tramp može postići mir širom sveta“.

Tramp je u jednom trenutku izgovorio posebno neprijatnu opasku, pominjući napad Japana na Perl Harbor 1941. godine – kada su ga novinari pitali zašto SAD nisu obavestile saveznike poput Japana o planovima za napad na Iran.

„Nismo nikome rekli o tome jer smo želeli iznenađenje. Ko bolje zna o iznenađenju od Japana? Zašto mi niste rekli za Perl Harbor?“, rekao je Tramp.

Lideri pet evropskih zemalja i Japana izdali su zajedničko saopštenje u kojem zahtevaju da Iran prekine napade na Ormuski moreuz koji blokiraju komercijalni brodarski saobraćaj i rekli da su spremni da doprinesu „odgovarajućim naporima“ kako bi se osiguralo da brodovi mogu bezbedno da prođu kroz moreuz.

Tramp je novinarima rekao da će on i Takaiči na sastanku razgovarati o nivou podrške Japana SAD u ratu protiv Irana, rekavši „Oni zaista preuzimaju odgovornost“.

Kasnije je rekao da veliki deo nafte od koje Japan zavisi prolazi kroz Ormuski moreuz,

„Dakle, to je veliki razlog za angažovanje. Očekujem da će se Japan angažovati, znate, jer imamo takvu vrstu odnosa“, rekao je Tramp.

Takaiči je pre nego što je krenula ka SAD izjavila da očekuje da će njen sastanak sa Trampom biti „veoma težak“.

