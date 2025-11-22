Preminula pozorišna producentkinja i medijska koordinatorka Suzana Jovanić

Pozorišna producentkinja i medijska koordinatorka Suzana Jovanić preminula je u petak, 21. novembra, u 69. godini.

Suzana Jovanić rođena je 1956. godine u Beogradu, a diplomirala je na Fakultetu dramskih umetnosti, odsek Pozorišna i TV produkcija.

Još kao student je počela da radi u Savezu dramskih umetnika Srbije, sve do 1991. godine, a iste godine počela je da radi kao pozorišni producent u Narodnom pozorištu.

Učestvovala je u stvaranju nekolicine antologijskih predstava, sve do 1993. kada je sa grupom istaknutih umetnika (Vida Ognjenović, Svetlana Ceca Bojković, Predrag Ejdus, Miki Manojlović, Dragana Varagić) dala otkaz iz protesta prema političkom nameštenju direktora Narodnog pozorišta.

Nakon toga zauvek napušta pozorište i ostvaruje zavidnu karijeru kao PR Fonda za otvoreno društvo i medijski ekspert.

Svojim profesionalnim zalaganjem snažno je doprinela slobodi i profesionalizaciji nezavisnih medija Srbije tokom 90-ih i 2000-ih godina.

Ispraćaj za kremaciju biće obavljeni na Novom groblju u Beogradu u sredu, 26. novembra, sa početkom u 11 časova.

(Beta)

