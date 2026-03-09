Preminuo akademik matematičar Vladimir Rakočević

Akademik i jedan od najznačajnijih srpskih matematičara Vladimir Rakočević preminuo je juče u Nišu, u 74. godini, saopštila je Srpska akademija nauka i umetnosti (SANU).

Rakočević je diplomirao 1975. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, na studijskoj grupi za matematiku.

Magistarske studije završio je na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Skoplju 1979. kada je odbranio rad „Ferdholmovi operatori“, a doktorsku disertaciju „Esencijalni spektar i Banahove algebre“ odbranio je 1984. na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu.

Nakon diplomiranja počeo je da radi kao asistent na Filozofskom fakultetu (sadašnjem Prirodno-matematičkom fakultetu) u Nišu.

U zvanje docenta izabran je 1985, za vanrednog profesora 1989, a u zvanje redovnog profesora 1994.

Bio je član Saveta fakulteta, Odbora za prirodno-matematičke nauke Univerziteta u Nišu, upravnik nastavno-naučne grupe Matematika, predsednik Društva matematičara (podružnice u Nišu).

Za dopisnog člana SANU izabran je 2015, a za redovnog člana 2021. godine.

Bio je glavni urednik časopisa Filomat, prvog srpskog časopisa iz matematike na SCI listi.

Akademik Rakočević objavio je više knjiga i monografija i preko 230 naučnih radova u prestižnim svetskim časopisima, koji su, prema bazi podataka Web of Science, citirani u preko 2.500 radova drugih autora.

Na osnovu objavljenih i citiranih naučnih radova, dospeo na uglednu Thomson Reuters listu visoko citiranih istraživača iz oblasti matematike za 2014. godinu.

Bavio se oblastima funkcionalne analize, teorije operatora, teorije uopštenih inverza, linearne algebre, teorije sumabilnosti i teorije nepokretne tačke.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com