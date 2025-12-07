Preminuo britanski fotograf Martin Par poznat po fotografijama svakodnevnog života radničke klase

Britanski fotograf Martin Par (Parr), čije su živopisne fotografije zabeležile britanski život, preminuo je u 73. godini, preneli su tamošnji mediji.

Par je preminuo u subotu u svom domu u Bristolu, rekla je za Bi Bi Si njuz (BBC News) direktorka Fondacije Martin Par, Dženi Smit (Jenni Smith).

Dokumentarni fotograf stekao je popularnost sredinom 1980-ih, svojom zbirkom fotografija ljudi radničke klase na odmoru u Nju Brajtonu. Tada je izdata njegova knjiga „The Last Resort“ (Poslednje utočište).

Njegova dela su poznata po tome što su zabeležila i najsitnije detalje svakodnevnog života. Njegove fotografije su bile razigrane i humoristične, ali su takođe izazivale debatu i diskusije u društvu.

„Pravim ozbiljne fotografije prerušene u zabavu. Pokušavam da istaknem kada pronađem univerzalne istine. Istina je subjektivna, ali to je svet kakav sam ja pronašao“, rekao je Par u jednoj britanskoj reviji 2020. godine.

Više od 50 godina, Parove fotografije su naizgled slikane ravnodušnim, ali zabavnim i saosećajnim okom, posmatrale tihe rituale i banalne stvari svakodnevnice, od pustih primorskih gradova do seoskih proslava i modernih tržnih centara.

Bio je poznat po korišćenju tehnike boja koja je imitirala razglednice iz 1950-ih i 1960-ih.

Snimci koje je napravio u Nju Brajtonu trebalo je da budu o hvatanju trenutka u vremenu sa ciljem da ljudi imaju drugačiju percepciju o društvenim klasama.

(Beta)

