Preminuo nemački filozof Jirgen Habermas

Nemački filozof Jirgen Habermas (Jurgen), jedan od najpoznatijih nemačkih intelektualaca, preminuo je u 96. godini, saopštio je danas njegov izdavač.

Izdavačka kuća „Šurkamp“ saopštila je da je Habermas danas preminuo u Starnbergu, blizu Minhena.

Habermas se često osvrtao na politička pitanja, a njegov rad obuhvata oblasti filozofije, sociologije i komunikacija.

Poznat je po delima poput „Javnog mnjenja“ i „Teorije komunikativnog delanja“.

Habermas je poznat i po mentorisanju bivšeg premijera Srbije Zorana Đinđića, tokom njegovih studija u Nemačkoj.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com