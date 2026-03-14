Preminuo nemački filozof Jirgen Habermas

Nemački filozof Jirgen Habermas (Jurgen), jedan od najpoznatijih nemačkih intelektualaca, preminuo je u 96. godini, saopštio je danas njegov izdavač.
Izdavačka kuća „Šurkamp“ saopštila je da je Habermas danas preminuo u Starnbergu, blizu Minhena.
Habermas se često osvrtao na politička pitanja, a njegov rad obuhvata oblasti filozofije, sociologije i komunikacija.
Poznat je po delima poput „Javnog mnjenja“ i „Teorije komunikativnog delanja“.
Habermas je poznat i po mentorisanju bivšeg premijera Srbije Zorana Đinđića, tokom njegovih studija u Nemačkoj.
(Beta)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com