Preminuo novinar Tomislav Milosavljević

Tomislav Milosavljević, nekadašnji novinar agencije Tanjug, preminuo je sinoć u Beogradu, u 80. godini, saopštilo je Udruženje novinara Srbije (UNS), čiji je bio član više decenija.

Rođen je 15. jula 1946. u Bogdanju, selu kraj Trstenika. Novinarsku karijeru započeo je u redakciji Prve petoletke Trstenik.

U agenciji Tanjug proveo je čitav radni vek.

Izveštavao je i za Studio B koji su uređivali Duško Radović i Đoko Vještica, kao i za Radio-televiziju Beograd iz vremena Borivoja Bore Mirkovića. Zajedno sa legendarnim Mićom Orlovićem osmislio je i realizovao emisiju Matica za dijasporu „Dobro jutro, Jugoslavijo“.

U toku rata Milosavljević je izveštavao o sukobima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, kao specijalni vojni izveštač sa centralom u Herceg Novom i Kumboru.

Za vreme bombardovanja SR Jugoslavije 1999. godine bio je specijalni izveštač iz Njujorka, i kao dopisnik Tanjuga deo diplomatske misije SR Jugoslavije pri Ujedinjenim nacijama.

Izveštavao je i o razgraničenju između SR Jugoslavije i Hrvatske na Prevlaci i Debelom brijegu za vreme UN-mandata Satiša Nambijara.

Prelazio je u Hrvatsku sa međunarodnim predstavnicima prilikom potrage za zarobljenim vojnicima koji su bili stacionirani u splitskoj „Lori“, naveo je UNS.

Među kolegama je bio poznat kao Toma-Tanjug, dok su ga prijatelji zvali Toma-Božja volja, a stanovništvo koje je štitio za vreme rata Toma-UNprofor.

Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com