Pretnja smrću upućena redakciji portala Autonomija.info

Novinarima portala Autonomija.info, čiji je osnivač Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), u nedelju uveče je upućena direktna pretnja smrću.

Kako je saopštio NDNV, na zvaničnu Facebook stranicu portala stigla je poruka od osobe koja se na društvenoj mreži predstavlja kao Dobrica Ristić.

„U poruci autor novinare naziva ‘komunoustašama’ i poručuje da će ‘za objave svi dobiti nagradu sa po dva 9,2 mm’ – jasnu aluziju na vatreno oružje i likvidaciju“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je pretnja upućena nakon što je portal Autonomija celodnevno izveštavao o incidentima tokom otvaranja izložbe u Bačkom Petrovcu, kao i o sukobu građana Limana sa nasilnicima koji uništavaju javnu imovinu.

NDNV je, u saradnji sa Asocijacijom nezavisnih elektronskih medija (ANEM), pretnju odmah prijavio tužilaštvu, zahtevajući hitnu reakciju i istragu, uključujući identifikaciju i procesuiranje osobe koja ju je uputila, naveli su iz ovog udruženja.

„Ovakve poruke ne mogu se više posmatrati izdvojeno – one su deo šire atmosfere nekažnjenog nasilja, podstaknute godinama tolerisanja huškačkog govora i politički motivisanih napada na slobodne medije“, dodaje se.

NDNV je podsetio da je Srbija, prema svim relevantnim međunarodnim indeksima slobode medija, u dubokom padu, a nekažnjavanje pretnji i napada na novinare samo ohrabruje nove počinioce.

„Zahtevamo od institucija da ovakve pretnje tretiraju kao ozbiljan napad na bezbednost građana i demokratski poredak, te da se prekine praksa tolerisanja nasilničkog govora i poziva na likvidaciju bilo kog građanina Srbije“, piše u saopštenju ovog udruženja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com