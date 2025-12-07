Prevoznici iz BiH i Srbije najavljuju radikalne poteze, ako im se ne reši problem zbog pravila EU

U Bijeljini je održana zajednička sednica dve vodeće regionalne transportne organizacije – „Pumedtrans“ Srbija i Konzorcijum „Logistika“ BiH, na kojoj je razgovarano o usaglašavanju zajedničkog nastupa prema institucijama Evropske unije (EU), zbog pravila prema kojima u zemljama EU mogu boraviti samo 90 dana, prenela je Radio-televizija Republike Srpske (RTRS).

Oni su zatražili reakciju vlasti Srbije i BiH i evropskih institucija.

Zbog pravila EU o skraćenom boravku u državama Šengena, navedeno je, transportne kompanije iz Srbije i BiH rade u otežanim uslovima, ističući da se radi o sistemskim barijerama koje prete njihovom opstanku.

Predsednik transportne organizacije „Pumedtrans“ Srbija Neđo Mandić naveo je da vožnja kroz pojedine zemlje do sada nije spadala u šengensku zonu.

„Vožnja kroz Hrvatsku, Sloveniju, Italiju, Španiju, Portugal uopšte nije spadala u šengensku vožnju. Za Francusku nam treba dan u odlasku i dan u povratku, to su dva dana. Ali da bi mi obavili taj prevoz do Portugalije i natrag nama treba 14 dana, znači sada smo dodatno 12 dana po šengenskom sporazumu“, rekao je Mandić, prenosi RTRS.

Predsednik Upravnog odbora Konzorcijum „Logistika“ BiH Zijad Šarić ocenio je da BiH i Srbija imaju zajednički problem u vezi sa mogućim boravkom njihovih vozača u Šengen zoni, što se , kako je naglasio, odražava na ekonomiju i privredu dve zemlje.

Prevoznici traže da se Srbija i BiH više angažuju prema institucijama EU, ističući da njihovi vozači nisu turisti ili migranti u EU, već radnici angažovani u međunarodnom prevozu.

„Problem je što nije dovoljno ozbiljno shvaćeno, ni od vlada naših zemalja, a još manje od Evropske komisije. Od šest meseci rada koliko nam treba, mi možemo raditi samo tri meseca. To jednostavno ne zadovoljava potrebe privrede, a ni nas kao transportnih kompanija koje se time bave“, naglasio je Mandić.

Šarić je upozorio da će uslediti veliki kolaps, ako se problemi ne reše.

„Ako se naši problemi ne reše od onih koji to treba da urade, očekujemo u martu ili aprilu veliki kolaps. Napraviće se haos“, najavio je Šarić.

Ukoliko do 15. januara naredne godine rešenja ne budu usvojena u Briselu uslediće rigoroznije mere prevoznika, zaključeno je na skupu transportnih organizacija Srbije i BiH.

(Beta)

