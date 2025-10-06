Prevrnuo se čamac sa 11 osoba na Dunavu između Sotina i Bačke Palanke, strahuje se da ima poginulih

Na Dunavu, između Sotina i Bačke Palanke noćas se prevrno čamac a prema prvim informacijama u njemu je bilo 10 državljana Kine i jedan državljanin Srbije, prenosi jutros Radio-televizija Srbije (RTS).

RTS nezvanično saznaje da je da je jedna osoba poginula, a da se za još tri osobe traga.

Hrvatska policija uspela je da spasi šest osoba, a na srpskoj strani spasena je jedna.

Čamac se prevruo na Dunavu noćas na potezu između hrvatskog Sotina i Bačkog Novog Sela i Plavne, u opštini Bač, u Srbiji, a prema nezvaničnim informacijama u njemu je bilo 10 državljana Kine i jedan Srbije, za koga se pretpostavlja da je upravljao plovilom.

RTS nezvanično saznaje da je jedna osoba izgubila život od 11 koliko ih je bilo u čamcu kada su pokušali da pređu granicu sa Hrvatskom preko Dunava, i da se radi o ilegalnom prelasku.

U akciji spasavanja i pronalaženja nestalih učestvuju i hrvatska i srpska policija, prenosi RTS.

Prema nezvaničnim saznanjima RTS-a hrvatska policija uspela je da spasi šest osoba, a sa srpske strane spasena je jedna, dok je pronađeno jedno telo.

Na mestu nesreće angažovani su i specijalistički timovi za spasavanje na vodi iz Srbije i Hrvatske, i nezvanično se navodi da se traga za tri osobe.

Očekuju se zvanična saopštenja nadležnih službi.

(Beta)

