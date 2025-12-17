Preživeli napadač u Sidneju optužen za terorizam i 15 ubistava

Preživeli napadač na plaži Bondi u Sidneju optužen je po 59 tačaka uključujući za terorizam i 15 optužbi za ubistvo.

Dvojica napadača ubila su 15 ljudi u nedelju u antisemitskom napadu u kome su ciljani Jevreji koji su slavili Hanuku na plaži Bondi, a više od 20 ljudi se i dalje leči u bolnicama od povreda. Svi do sada identifikovani ubijeni su Jevreji.

Policija je saopštila da je Navid Akram, 24-godišnji napadač optužen danas kada se probudio iz kome u bolnici u Sidneju gde se nalazi od kada je policija upucala njega i njegovog oca, drugog napadača, na plaži Bondi. Njegov otac Sadžid Akram (50) umro je na mestu napada.

Optužbe uključuju po jednu tačku za ubistvo za svaku ubijenu osobu, kao i jednu za teroristički akt.

Akram je optužen i po 40 stavki za nanošenje štete sa namerom za ubistvo vezano za ranjene i za postavljanje eksploziva blizu jedne zgrade sa namerom da izazove štetu.

Policija je saopštila da su se u automobilu dvojice napadača koji je nađen na mestu masakra nalazile eksplozivne naprave.

U javnosti se postavljaju pitanja oko toga kako je moguće da se tako nešto dogodilo. Kako se odvijaju istrage Australija se suočava sa političkom procenom o antisemitizmu, kontroli oružja i da li je policijska zaštita Jevreja na događajima kao onaj u nedelju dovoljna za pretnje s kojima se suočavaju.

Ali pre toga je dan žalosti i saosećanja s porodicama iz čvrsto povezane jevrejske zajednice u Sidneju koje se okupljaju da sahrane svoje mrtve. Žrtve napada su starosti od 10-godišnje devojčice do 87-godišnjeg čoveka koji je preživeo Holokaust.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com