Prijava zbog partizanske zastave sa petokrakom na antifašističkom skupu

Policija u hrvatskom gradu Rijeka podnela je prekršajnu prijavu protiv muškarca koji je na antifašističkom skupu nosio partizansku zastavu sa crvenom zvezdom petokrakom i jugoslovenskom trobojkom, objavio je hrvatski portal Novosti.

Muškarac je prijavljen jer je na protestu 30. novembra „glasno vikao tekst koji je imao za cilj uznemiravanje slučajnih prolaznika“, a „simbolom zvezde petokrake na zastavi uznemirio slučajne prolaznike i celokupnu javnost, te time narušio javni red i mir“.

List je objavio da je na zastavi natpis „Za slobodnu socijalističku domovinu“.

„Reč je o staroj zastavi partizana prvoboraca Narodno-oslobodilačke borbe (NOB), a koja se sastoji od partizanke i partizana s podignutim puškama unutar petokrake, koja je bila univerzalni simbol NOB-a“, prenele su Novosti objašnjenje jednog od organizatora antifašističkog skupa u Rijeci.

Hrvatska je od 1945. do 1991. godine bila u sastavu socijalističke Jugoslavije a za vreme Drugog svetskog rata hrvatski narod dao je značajan doprinos borbi protiv fašizma učešćem u partizanskim jedinicama.

Više od hiljadu građana Rijeke okupilo se u nedelju na antifašističkom maršu u organizaciji inicijative „Ujedinjeni protiv fašizma“, na kome su izrazili zabrinutost zbog govora mržnje, porasta nasilja, ultranacionalističke retorike i relativizacije ustaštva.

Skupovi su održani i u Zagrebu, Zadru i Puli.

I dok su oni u Zagrebu i Puli prošli bez incidenata, u Rijeci i Zadru su maskirani huligani ometali skupove i u nekoliko navrata verbalno napali učesnike marša. Takođe su bacili pirotehničko sredstvo među učesnike skupa i tom prilikom je jedna osoba lakše povređena.

(beta/cmg)

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com