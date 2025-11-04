Princ Filip Karađorđević apeluje na uklanjanje kampa iz Pionirskog parka, rezidencije kraljeva

Princ-naslednik Filip Karađorđević je uputio javni apel državnim vlastima Srbije i gradskim organima Beograda da zaštite dostojanstvo i istorijsku vrednost Pionirskog parka koji je „živi spomenik srpske državnosti, kulture i identiteta“, a mescima je improvizovani kamp u koji je građanima sprečen pristup.

Filipova kancelčarija je prenela da je on kazao da „kao naslednik dinastije koja je utkana u istoriju srpske državnosti i kulture, osećam moralnu obavezu da se obratim javnosti i pozovem nadležne institucije da zaštite dostojanstvo jednog od najvrednijih prostora naše prestonice, Pionirskog parka, nekadašnjeg Dvorskog parka“.

Podsetio da je upravo na prostoru današnjeg Pionirskog parka bio prvi srpski dvor koji je 1843. godine podigao knez Aleksandar Karađorđević.

„Tu je započeto stvaranje državnog i kulturnog središta Srbije, gde je po prvi put uspostavljen dvorski protokol i zavladao duh jedne emancipovane vladarske kuće koja je Srbiju približila evropskim državama“, naveo je on.

Princ Filip je podsetio i na istorijsku povezanost tri reprezentativna zdanja koja okružuju park – Starog dvora, Novog dvora i zgrade Narodne skupštine.

„Stari dvor koji je podigao kralj Milan Prvi Obrenović, bio je rezidencija kraljeva Petra Prvog i Aleksandra Prvog Karađorđevića. Novi dvor, današnja zgrada Predsedništva Srbije, izgrađen je kao dvor mog pradede, kralja Aleksandra Prvog, dok je Dom Narodne skupštine nastao kao simbol državnog predstavništva i narodne vlasti, čiji je kamen temeljac položio kralj Petar Prvi“, podsetio je princ Filip.

Dodao je da te građevine čine jedinstvenu celinu prvog državnog i dvorskog kompleksa u Srbiji i da su zajedno „svedočanstvo trajnosti srpske državnosti i kulture“.

„Pionirski park danas je zakonom zaštićeno prirodno dobro i kulturno-istorijski kompleks od izuzetnog značaja. Njegova vrednost nije samo estetska – on ima državnu, reprezentativnu i turističku dimenziju, jer se u njegovom okruženju nalaze najviše institucije Republike Srbije i znamenitosti koje predstavljaju lice naše države pred svetom“, ukazao je princ.

Princ Filip je posebno apelovao na uklanjanje kampa koji je od zimus u parku i „mesecima narušava izgled, vrednost i smisao ovog prostora“.

„Takav prizor nije samo pitanje estetike ili bezbednosti, on vređa sećanje na istoriju, narušava dostojanstvo državnih institucija i podstiče nepotrebne društvene podele“, upozorio je princ Filip.

On je podsetio da „Pionirski, odnosno Dvorski park, pripada svim građanima Srbije, bez obzira na njihovo političko, ideološko ili bilo koje drugo opredeljenje“.

„To je mesto koje treba da nas spaja, a ne da nas razdvaja; prostor u kojem se ogleda naše zajedničko nasleđe, ponos i državni kontinuitet“, poručio je Filip Karađorđević.

Princ Filip je na kraju pozvao nadležne institucije da postupe u skladu sa zakonom i zaštite park kao prirodno i kulturno blago od izuzetnog značaja.

„Neka ovaj prostor ponovo bude ono što je oduvek bio: mesto mira, poštovanja i zajedništva svih građana Srbije“, poručio je naslednik dinastije Karađorđević.

(Beta)

