Pripadnici Sektora za vanredne situacije obavili 68 intervencija zbog snega, evakuisali 30 osoba

U saopštenju se navodi da je po podacima tog sektora MUP-a Srbije, u intervencijama učestvovalo 167 vatrogasaca-spasilaca sa 73 vozila, 19 pumpi i tri čamca.
„Oni su bili angažovani na uklanjanju oborenih stabala, gašenju požara, crpljenju vode, asistencijama ekipama Hitne pomoći, a evakuisali su 30 osoba“, stoji u saopštenju.
Dodaje se da je usled posledica snežnih padavina vanredna situacija proglašena u Loznici, Valjevu, Osečini, Malom Zvorniku, Krupnju, Vladimircima, Majdanpeku i delu teritorije opštine Prijepolje.
(Beta)
