Prirodnjački muzej podržava izgradnju akvarijuma i nove zgrade muzeja

Upravni odbor Prirodnjačkog muzeja saopštio je danas da podržava inicijativu da muzej konačno dobije svoju zgradu na prostoru Parka prijateljstva na beogradskom Ušću, kao i izgradnju akvarijuma koja će, kako navode, omogućiti posetiocima sagledavanje prirode kroz različite komplementarne pristupe.

„Izgradnja nove zgrade Prirodnjačkog muzeja u Parku prijateljstva na Ušću, preko puta Velikog ratnog ostrva, označiće otvaranje novog poglavlja u trajnoj zaštiti i predstavljanju prirodnog nasleđa Srbije. Zaposleni u Muzeju su stručnjaci i naučnici koji su svoj profesionalni rad posvetili istraživanju i očuvanju prirode. Naučnici nisu pretnja prirodi, već njeni najposvećeniji čuvari – oni koji svojim delovanjem štite ono što drugi samo posmatraju“, naveli su u saopštenju.

Nova zgrada omogućiće da značajan deo prirodnjačkih muzejskih eksponata- od Pančićevih zbirki i najstarijih fosila, preko meteorita i minerala Trepče, do skeleta dinosaurusa i životinja ledenog doba – koji se danas čuvaju u depoima, postane dostupan javnosti, uz obezbeđivanje adekvatnih uslova za punu realizaciju naučne, edukativne i izložbene delatnosti Muzeja.

Kada je reč o Akvarijumu u neposrednoj blizini Prirodnjačkog muzeja, planirani prostorni i tematski odnos ove dve investicije omogućiće posetiocima sagledavanje prirode kroz različite komplementarne pristupe – kroz muzejske zbirke i interpretaciju prirodnog nasleđa u Muzeju, kao i kroz prikaz živih vodenih sistema u okviru posebnih stručnih standarda.

Slični modeli komplementarnog predstavljanja prirode razvijeni su u brojnim međunarodnim centrima prirodnih nauka, gde prirodnjački muzeji i akvarijumi ili okeanarijumi funkcionišu u međusobnoj blizini ili u okviru šire naučno-edukativne ponude grada, kao što su Lisabon (Museu Nacional de História Natural i Oceanário de Lisboa), Osaka (National Museum of Nature and Science i Osaka Aquarium Kaiyukan) i Barselona (Museu de Ciències Naturals i L’Aquàrium), naveli su iz muzeja.

Smatraju da će ovakav pristup omogućiti posetiocima sagledavanje prirode kroz različite, ali povezane naučne perspektive. Prirodnjački muzej i Akvarijum imaće zajedničku ulaznicu, koja će omogućiti objedinjeno iskustvo upoznavanja prirode kroz različite vidove njenog predstavljanja.

Ovaj projekat predstavljaće investiciju u budućnost obrazovanja i nauke i jedinstvenu priliku da Beograd dobije savremeni centar za prirodne nauke, dostupan studentima biologije, geologije, veterinarstva i drugih srodnih disciplina – centar kakav do sada nisu imali, a koji je akademskoj i naučnoj zajednici preko potreban.

„Prirodnjački muzej, institucija sa tradicijom dužom od 130 godina, jedini je nacionalni muzej te vrste koji je i dalje u privremenom smeštaju, bez stalne izložbene postavke koja bi na jednom mestu predstavila vredne zbirke najznačajnijih srpskih i svetskih naučnika i istraživača poput Jovana Cvijića, Josifa Pančića, Mihaila Petrovića Alasa, Jovana Žujovića, Arčibalda Rajsa i drugih“, navedeno je u saopštenju Upravnog odbora Prirodnjačkog muzeja.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com