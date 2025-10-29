Pristalice vlasti organizovale doček ranjenog Milana Bogdanovića ispred Skupštine

Ispred Doma Narodne skupštine okupile su se večeras pristalice Srpske napredne stranke (SNS) koje su uz vatromet pozdravile Milana Bogdanovića, koji je prošle nedelje ranjen na tom mestu kada je u njega pucao penzionisani službenik Državne bezbednosti, sedamdesetogodišnji V. A.

Okupljeni su nosili veliki transparent „Svi smo mi Milan“, a skupu je prisustvovao i predsednik SNS Miloš Vučević.

„Bogdanović je doživeo baš na ovom mestu pokušaj ubistva. Na njega je zločinačka ruka pucala, a zločinačka politika je to pokušala da opravda (…) To je bio pucanj na Srbiju“, rekao je Vučević.

Viši sud u Beogradu odredio je prošle nedelje pritvor do 30 dana V. A. osumnjičenom da je 22. oktobra ispred Doma Narodne skupštine iz pištolja, koji je neovlašćeno nosio oružje, ranio Bogdanovića, a potom benzinom polio i zapalio prazne šatore koji se nezakonito nalaze na sredini glavne beogradske ulice, ispred zgrade parlamenta.

(Beta)

